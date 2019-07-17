Kamuoyunda 'Pucca' olarak bilinen ve Pablo Escobar hakkında attığı bir tweet sebebiyle uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırılan Pınar Karagöz, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Escobar’ın oğlu Juan Pablo Escobar Henao'nun kendisini takip etmeye başladığını duyurdu.
© Fotoğraf : Twitter
Geçen hafta çektiği videoda gözyaşları içinde aldığı hapis cezasını açıklayan Pucca, Instagram’ın hikaye kısmında, şunları yazdı: “Escobar’ın oğlu beni takip etmeye başladı. Oha!”
Pablo Escobar’ın oğlu hapis cezası alan Pucca’yı takibe aldı
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