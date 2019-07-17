Rusya’dan yeni doğan fotoğrafçıları için düzenleme: Diploma, temiz sabıka ve psikolojik sağlık koşulu aranıyor

Russia Today’in (RT) eline ulaşan düzenleme metninde 28 günlük ve daha küçük bebeklerin fotoğrafını çekmenin neden olabileceği olumsuz sonuçlar yer alıyor. Bu doğrultuda mahremiyet ilkesi gereği, bebeğin fotoğrafının çekilmesi yahut kişisel verilerinin kullanılması için yazılı izin alınması gerekecek.

Yapılan düzenleme neticesinde bebeklerin fotoğrafları yalnızca ebeveynleri veya yasal temsilcileri yanlarındayken çekilebilecek, bununla beraber deklanşörün ışık ve sesine karşı geliştirebileceği hassasiyet de göz önünde bulundurulacak. Aynı zamanda düzenleme, ev ve stüdyo ortamında gerçekleştirilecek tüm çekimleri kapsayacak.

Düzenleme kapsamında fotoğrafçının; çekim öncesinde, sonrasında ve esnasında bebeğe ve ailesine karşı olan tüm sorumluluklarına yer veriliyor. Örneğin yeni doğan bebek çekim esnasında aniden ağlamaya başlarsa, fotoğrafçının bebeği sakinleştirmeye çalışan anneye herhangi bir müdahalede bulunmaya hakkı olmayacak.

Düzenleme ile bebeklerin fotoğraflarının çekilebileceği stüdyolar için belli başlı koşul ve standartlar da belirlendi. Varılan karara göre söz konusu çekim odalarının sıcaklığı 22 dereceden, nem oranı ise yüzde 50 ila 70’ten daha düşük olmayacak. Odanın havalandırması her daim çalışacak ve çekimden sonra bebeğe kuvars taşıyla terapi uygulanacak. Bununla beraber çekim esnasında kadraja alınacak materyallerin tümü güvenli ve hipoalerjenik olacak.

Bebeklerin fotoğrafını çekecek olan fotoğrafçı deneyimli, reşit olacak ve yanında temel bir tıp kitabı bulunduracak. Ayrıca bebek fizyolojisini iyi bilecek ve miniği zorlayacak herhangi bir pozisyona sokmaktan geri duracak. Bununla beraber toplumsal olarak sakıncalı görülen hastalıklardan (kronik enfeksiyonlar, hepatit virüsü, HIV, AIDS ve tüberküloz gibi) mustarip olmayacak, herhangi bir sabıka kaydı yahut kötü alışkanlığı da bulunmayacak.

Çekim esnasında yanında kimliğini de taşıması gereken fotoğrafçılarda, yeni doğan çekimi yapabilmek için diploma şartı da aranacak. Doğum evinde yapılan çekimler, 15 dakikadan uzun süremeyecek.

BBC’nin aktardığına göre, konu üzerine eğitim almış ve bugüne dek pek çok yeni doğan bebeğin fotoğrafını çekmiş olan Elena Spivak, sektörde böylesi bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Ben de üç çocuk annesiyim, bu sebeple kendimi müşterilerimin yerine rahatlıkla koyabiliyorum. Bana kalırsa yeni doğan bir bebekle etkileşime geçecek bir fotoğrafçının sağlıklı ve eğitimli olması; stüdyodaki tüm ekipmanların da dezenfekte edilmesi gerekir.”