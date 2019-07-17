Kullanıcıların fotoğraflarını depolamakla suçlanan FaceApp'ten 'veri gizliliği' açıklaması

Son günlerde yediden yetmişe herkesin kullandığı FaceApp uygulaması, beraberinde çeşitli gizlilik endişelerini de getirmişti. Uygulamanın geliştiricisi, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Rus Wireless Lab tarafından geliştirilen FaceApp, '#AgeChallenge' adı altında tüm sosyal medya platformlarında kısa sürede trend oldu.

Sahip olduğu gelişmiş yapay zekâ sayesinde oldukça başarılı bir şekilde yaşlandırma işlemini gerçekleştirebilen FaceApp'in milyonlarca insanın fotoğrafını toplamasıyla da gizlilik konusunda soru işaretleri açığa çıkmıştı.

FaceApp'in güvenli olup olmadığı tartışılırken uygulamanın geliştiricilerinden de resmi bir açıklama geldi.

Webtekno'nun aktardığına göre, "Yüklenen fotoğrafların çoğu, yüklendiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde sunucularımızdan siliniyor. Kullanıcılar tarafından gelen verilerin silinmesi taleplerini ise kabul ediyoruz. Destek ekibimiz şu an oldukça yoğun olsa da bu taleplere öncelik gösteriyoruz" açıklamasını yapan FaceApp, fotoğraflar üzerinde yapılan işlemlerin bulut sunucular üzerinde yapıldığını ancak düzenleme için seçilmeyen diğer fotoğrafların hiçbir şekilde buluta transfer edilmediğini de ekledi.

İlk olarak 2017 yılında yüz güzelleştirme uygulaması olarak kullanıcılara sunulan FaceApp, o günlerde de çeşitli gizlilik suçlamalarına maruz kalmıştı. Bugün ise yaşlandırma efektiyle popüler olan uygulama, benzer tartışmaları tekrar açmış oldu.