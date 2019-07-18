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11:47 18 Temmuz 2019
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    Bezos, uzay için neden milyarlar harcadığını açıkladı: Çünkü gezegeni mahvettik

    © AFP 2019 / HO
    Yaşam
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    'Dünyanın açık ara en zengin kişisi' unvanını taşıyan Jeff Bezos, uzay çalışmalarına büyük miktarlarda yatırım yapmasını “Gezegeni mahvettik. Uzay gitmek zorundayız” sözleriyle açıkladı.

    Amazon CEO Jeff Bezos
    © REUTERS / Joshua Roberts/File Picture
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    Jeff Bezos, kurucusu ve CEO’su olduğu Amazaon’dan elde ettiği gelirin önemli bir kısmını uzay teknolojileri üzerinde çalıştığı Blue Origin adlı şirketine aktarması hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

    CBS televizyonuna konuşan Bezos, bu yatırımı önemli bulduğunu söyledi. Bezos, “Bu gezegen için, gelecek nesillerin dinamizmi için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu benim son derece önemsediğim ve bütün hayatım boyunca düşündüğüm bir şey” dedi.

    İnsanlığın uzun bir geleceği olması açısından uzay teknolojilerini geliştirmenin kritik bir önemde olduğunu vurgulayan milyarder iş adamı, şu ifadeleri kullandı, “Sağlam bir uygarlığa sahip olmaya devam etmek istiyorsak biz insanlar uzaya gitmek zorundayız. Popülasyon olarak genişledik ve dünya göreceli olarak küçük kalıyor. Etkilerini iklim değişikliği, kirlilik ve ağır sanayide görüyoruz. Bu gezegeni mahvetme sürecindeyiz. Bu gezegeni korumak zorundayız.”

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    Amazon
    © AA /
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    Gelecekte mikroişlemci gibi üretimi hayli zor olan komplike cihazların düşük maliyetlerle üretilebileceğini belirten Jeff Bezos, böylece dünya üzerinde kirliliğe yol açan fabrikaların uzaya taşınabileceğini ve gezegenin kirlilikten kurtulabileceğini dile getirdi.

    Ancak gerçekçi olan Bezos, bu hayale pek çok nesil ve yüzlerce yıl sonra ulaşılabileceğini belirtti. Bezos, bu durum gerçekleştiğinde insanların dünyada ya da uzayda yaşamak için seçim şansı olacağını da ekledi.

    Bu seyahatleri olanaklı kılmak amacıyla Blue Origin’in ilk aracı ‘New Shepherd’ın test edilmeye başladığını da açıklayan Bezos, yakın zamanda insanları kısa süreli uzay seyahatlerine çıkarmayı umduklarını belirtti.

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    © AA / Binnur Ege Gürün
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    Çocukluk yıllarında izlediği Buzz Aldrin ve Neil Armstrong’un Ay’a inişlerinden büyülendiğini aktaran Bezos, uzayın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

    Jeff Bezos, Bloomberg’ün Milyarderler Endeksi’ne göre 125 milyar dolarla dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip.

    Blue Origin'i 2000 yılında kuran ünlü iş adamı, amiral gemisi Amazon’dan her yıl yaklaşık 1 milyar dolar değerinde hisse satıyor ve gelirini bu şirkete aktarıyor.

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