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13:54 18 Temmuz 2019
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    İncil

    'Tanrının takdirine aykırı' diye yıllarca vergi ödemeyen Avustralyalı aile para cezasına çarptırıldı

    © Flickr/ Daniele Nicolucci
    Yaşam
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    Avustralya’da, ‘tanrının takdirine aykırı’ olduğu gerekçesiyle gelir vergisini ödemeyi reddeden Hristiyan bir aile, 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 8 milyon TL) cezaya mahkûm edildi.

    Hristiyanlık
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    Tasmanya eyaletinde yaşayan Rembertus Cornelis Beerepoot ve Fanny Alida Beerepoot’un 2011 yılından beri gelir vergisi ödemeyi reddettiği belirtildi.

    Yapılan bildirimlere geri dönülmemesi üzerine 2017 yılında 930 bin dolar tutarındaki vergiyi ve faizlerini geri ödemeyen Beerepoot kardeşlere ait çiftliğe el konuldu ve satışa çıkarıldı.

    'TANRIYA İSYAN OLUR, LANETLENİRİZ'

    Fanny Beerepoot, mahkemede yaptığı savunmada, “Bir şeye sahip değiliz çünkü biz de Tanrı’ya aitiz” dedi.

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    © AP Photo /
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    Rembertus Beerepoot ise tanrının yasalarının daha yüce olduğunu savundu. Vergi ödemenin tanrıya olan bağımlılığı zayıflattığını iddia eden Beerepoot, aksi davranışların seller ve çoraklık gibi lanetlere yol açacağını da söyledi.

    Beerepoot, “Tanrıya olan sadakatimi alıp İngiliz Milletler Topluluğu’na aktarmak, tanrıya isyan etmek anlamına gelir, bu da ilk emri çiğnemek olur” dedi.

    MAHKEME: İNCİL BU KONUDA BİR ŞEY DEMİYOR

    Kararı açıklayan mahkeme üyesi Stephen Holt, Beerepoot kardeşlerin inancına saygı duymakla birlikte, İncil’de onların argümanlarını destekleyen belli bir ifadenin olmadığını vurguladı.

    Holt, “Benim görüşüme göre, bilfiil İncil sivil meselelerle tanrı yasalarının iki ayrı olgu olduğunu söylüyor” dedi.

    Mahkeme, iki kardeşi 1.6 ve 1.7 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırdı. Bu tutar, verginin yanı sıra idari cezaları, faizi ve diğer bedelleri de kapsadı.

    Etiketler:
    Mahkeme, Faiz, Ceza, tanrı, Vergi, Tasmanya, Avustralya
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