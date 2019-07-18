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14:57 18 Temmuz 2019
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    Sigara paketindeki uyarıda ampute bacağının fotoğrafının kullanıldığını gördü

    © AFP 2019 / LOIC VENANCE
    Yaşam
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    AB’de 60 yaşındaki bir adam piyasaya sürülen sigara paketlerindeki yer alan uyarıda kendi ampute edilen bacağının fotoğrafını görünce şaşkına döndü. Böyle bir şeye onay vermediğini söyleyen adam konuyu Avrupa Komisyonu’na taşıdı.

    Fransa’nın doğusunda Metz kasabasında yaşayan 60 yaşındaki bir adam, sigara paketlerinin üzerinde yer alan uyarı reklamlarında kendi ampute edilmiş bacağının fotoğrafını görünce şaşkına döndü.

    Avrupa Birliği sınırlarında satışa sunulan paketlerde bu resimle birlikte “sigara içmek damarlarınızı tıkar” şeklinde bir uyarı yer alıyor.

    OĞLU FARK ETTİ

    Sigara dumanı
    © AA /
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    Durum, adamın oğlunun geçen yıl Lüksemburg’da aldığı sigara paketinin üzerindeki resmi fark etmesiyle ortaya çıktı. Resimdeki bacakta görünen yara ve yanık izlerini tanıyan genç, paketi babasına götürdü. Baba, bacağın kendisine ait olduğunu doğruladı.

    Fotoğrafın kullanılması konusunda hiçbir zaman onay vermediğini belirten adam, söz konusu karenin de protez bacak kullanıp kullanmayacağını anlamak üzere gittiği yerel bir klinikte çekildiğine inanıyor.

    Aslen Arnavut kökenli olan adam, 1997 yılında bir saldırı sonucu bacağını kaybetmiş.

    ‘MÜVEKKİLİM İHANETE UĞRAMIŞ HİSSEDİYOR’

    Ailenin avukatı Antoine Fittante, bu durumun nasıl geliştiğini öğrenmek üzere Avrupa Komisyonu ile temasa geçti.

    © AFP 2019 / KAZUHIRO NOGI
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    Fittante, kliniğe de bir yazı yazarak fotoğrafın nasıl bu noktaya geldiği konusunda açıklama istediklerini söyledi.

    Fittante, “Rızanız olmadan AB’nin her tarafındaki sigara paketlerinde kendinizi bulmanız oldukça inanılmaz. Müvekkilim, maluliyetinin sigara paketlerinde böyle sergilenmesi nedeniyle ihanete uğramış hissediyor, saygınlığının yara aldığını düşünüyor. Biri bunun hoş olmadığını kabul etmeli” dedi.

    VERİ TABANINDAN GELİYOR

    Avrupa Komisyonu, bu tarz fotoğrafların dağıtımından sorumlu bulunuyor. Komisyonun genelde kendi veri tabanındaki fotoğrafları kullandığı biliniyor. Ancak bunlar genelde söz konusu kişinin onayının alınmasından veya kaynağın doğrulanmasının ardından kullanılıyor.

    Etiketler:
    Fotoğraf, Onay, Avrupa Komisyonu, bacak, Ampute, Uyarı, sigara paketi, Fransa
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