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17:02 18 Temmuz 2019
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    Feminist tasarımcı, erkeklerin 'yayılarak oturmasını engelleyen sandalye' tasarımıyla ödül aldı

    © Fotoğraf : Twitter/Belmond
    Yaşam
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    İngiltere'de feminist bir tasarımcı, erkeklerin kamusal alanda 'yayılarak oturmasını engelleyen sandalye' tasarımıyla ödül aldı.

    Rus kadından metroda bacaklarını açarak oturan erkeklere protesto: Üzerlerine çamaşır suyu döktü
    YouTube / Anna Dovgalyuk
    Rus kadından metroda bacaklarını açarak oturan erkeklere protesto: Üzerlerine çamaşır suyu döktü
    Brighton Üniversitesi tasarım bölümü öğrencisi Laila Laurel'in Instagram'da fotoğraflarını yayımladığı sandalyesi, bazı kullanıcılar tarafından "kadınların sık sık maruz kaldığı bir cinsiyetçilik formuna yaptığı gönderme" nedeniyle övgü alırken bazı erkeklerin tepkisini çekti.

    Laurel'ın erkek sandalyesi tasarımı üçgen şeklinde ve dizleri birleştirmeye zorluyor. Aynı tasarımın bir de kadın versiyonu var. Bu sandalyedeki ek parça, dizlerin birleşmesini engelliyor ve kadınları "yayılarak' oturmaya zorluyor.

    ​BBC'nin haberine göre, Laurel, bitirme ödevi olarak tasarladığı "Erkeklerin yayılma sorununa bir çözüm" başlıklı sandalye projesi için, "Projem çok ciddiye alınmamalı. Ama kadınların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları bir soruna eğlenceli ama bir o kadar da gerçekçi bir yaklaşım getirmek istedim" dedi.

    'GENÇ YETENEK' ÖDÜLÜ ALDI

    Haber sitesi Independent'a konuşan Laurel, "dördüncü dalga feminizm konseptine oturttuğu" sandalye tasarımında, İngiliz feminist yazar Laura Bates tarafından başlatılan ve kadınların internette maruz kaldıkları cinsiyetçilik örneklerini paylaştığı "Everyday Sexism Project" (Gündelik Cinsiyetçilik Projesi) adlı platformdan esinlendiğini söyledi.

    Laurel, tasarımıyla lüks oteller zinciri Belmond tarafından verilen genç yetenek ödülüne layık görüldü. Bu ödülün tasarım dünyasında büyük saygınlığı var.

    ​Ödül Komitesi'nin açıklamasında "Laurel'ın cesur, amaç odaklı tasarımı; tasarımın alan, kişi davranışları ve günümüzün sosyal meselelerindeki rolüne dair sorgulayıcı bir bakışı temsil ediyor" denildi.

    'OLMAYAN SORUNA ÇÖZÜM' ELEŞTİRİLERİ

    Japonya- Tren
    © REUTERS / Thomas White
    Japonya'da tacize karşı uygulama geliştirildi: 'Burada tacizci var' diye ilan ediyor, 'Kes artık' diye bağırıyor
    Tasarım sosyal medyada birçok erkek kullanıcı tarafından "boş bir uğraş" olarak nitelendi.

    Bir Instagram kullanıcısı "Olmayan bir sorunu çözdüğünüz için tebrikler" dedi.

    2017'de Madrid'de tren ve otobüslere erkeklerin dizlerini açarak yan koltuklarda oturanları rahatsız etmesini engellemek için görsel uyarılar konulmuştu.

    Madrid Belediyesi'nin bu kararında 2014'te New York metrosunda başlatılan bir kampanyadan esinlendiği belirtiliyor.

    New York polisinin de destek verdiği kampanyada uyarılara rağmen dizlerini açarak oturan bazı erkek yolcular gözaltına alınmıştı.

    Etiketler:
    Laila Laurel, Feminist, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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