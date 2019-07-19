İstanbul trafiğini analiz eden akademisyenlerin raporundan: Hız ortalaması 3.7 kilometre yavaşladı

Akademisyenlerin İstanbul trafiğinin son 5 yıllık verilerini analiz eden raporu yayınlandı. Buna göre trafik 2019 yılında bir önceki yıla oranla 3.7 kilometre yavaşladı. Her gün trafikte 70 dakika kaybedildiği belirtildi. Bunun yakıt maliyetinin akşam saatlerinde 25.14 TL seviyelerine yükseldiği belirlendi.
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Bahçeşehir, Dokuz Eylül ve Yeditepe üniversitelerinden akademisyenler, İstanbul trafiğini 5 yıl boyunca izleyip hareketlilik rejimini raporladı. “İstanbul Trafik Otoritmi” isimli bu rapor 4 bin kilometrelik şehir içi yol ağı üzerindeki sürüş hızlarını, yoğunlukları, gecikme ve kayıpları ele alıyor.
Çalışmanın 2018 sonuçlarına göre geçen yıl araç yoğunluğu nedeniyle kent genelindeki, hız ortalaması 3.7 km yavaşladı. İstanbul’un 120 farklı ana arterinde sabah ve akşam saatlerinde ölçülen trafik verilerine göre, yoğunluk nedeniyle araç başına en düşük akaryakıt zararımız 6 lira oldu.
Rapora göre 2017’de İstanbul trafiğinde ortalama sürüş hızı saate 32.8 km iken, aynı rotalar, aynı zaman dilimlerinde 2018’de 29.1 km hıza geriledi. İstanbullu sürücüler, bir önceki yıl aynı sürede varacağı yerden 3.7 km daha geride kaldı. İstanbul trafiğinde hareket edenlerin bir önceki yılda aynı süre içerisinde aldıkları mesafe ise 4 km daha azaldı.
Trafik akış hızı hafta sonları da 28 km’den 23 km’ye gerilerken, kayıp saatte 5 km olarak ölçüldü. 2018 yılında sabah yola çıkanlar trafikte ortalama 23 km/saat hızla hareket ederken, akşam trafiğinde ise hareket hızı 18 km/saat oldu. Sürücülerin kent içi arterlerde yaptıkları seyahatlerde trafik yoğunluğunda kaybettikleri yakıt tutarı ortalama seyahat sürelerine ve 2018 yoğunluk verilerine göre seyahat başına yaklaşık 15 TL oldu. Sabah saatlerinde 19.68 TL olan bu tutar, akşam saatlerinde 25.14 TL seviyesine yükselirken, öğlen 15.71 TL olarak gerçekleşti. Trafiğe takılan her bir çalışan megakentte 70 dakikasını yolda kaybederken, İstanbul’un günlük zaman kaybı toplamı ortalama 4 yıllık mesaiye denk geldi.
İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu güzergahların başında Altunizade-Mecidiyeköy geliyor. 2018 boyunca yüzde 77 yoğunluk yaşanan 7.5 kilometrelik güzergahta sürücülerin ortalama hızı 16.5 km olarak hesaplandı. 6 dakikada gidilmesi gereken mesafe, yoğunluk nedeniyle 26 dakikada geçilirken, araç başına ortalama kayıp ise en az 6 lira olarak hesaplandı.
Cevizlibağ-Avcılar arası 18.9 km’lik hatta yıl boyu yoğunluk ortalama yüzde 71 olarak tespit edildi. Trafik açık olduğunda 14 dakikada gidilen mesafe, sabah ve akşam saatlerinde 50 dakikada ancak katedildi. Araç başına ortalama maddi kayıp ise en az 12 lira olarak hesaplandı.
Bakırköy-Mecidiyeköy arasındaki zaman kaybı 43 dakika, araç başı yakıt kaybı ise 15 lira oldu. 11 dakikada gidilen yol, yoğunluk nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde 55 dakika sürdü.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)