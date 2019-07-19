Hong Kong’dan gönderilen kartpostal, Amerika’ya 26 sene sonra ulaştı

ABD’nin Illinois eyaletinde ikamet eden Kim Draper, posta kutusunda 26 yıl önce Hong Kong’dan gönderilmiş bir kartpostal buldu. Kartpostalın evin eski sahiplerine ait olduğunu fark eden Draper, söz konusu çifti bulmak için uğraşıyor.

Posta kutusunda ‘Leena ve Muhammed Ali Kızılbaş’ isimli bir çifte gönderilmiş bir kartpostal bulan Draper, ilk başta postanın yanlış adrese teslim edildiğini düşündü. Biraz incelediğinde ise kargonun adresinin doğru olduğu ancak günümüzden tam 26 sene öncesinden, 8 Temmuz 1993 tarihinde gönderilmiş olduğunu fark etti. Dolayısıyla kartpostal kendisine değil, evin önceki sakinlerine gönderilmişti.

Draper, “İlk başta komşulardan birinin kartpostalının benim posta kutuma karıştığını düşündüm. Zira kartpostal hiç yıpranmamış, yeni gibiydi. Ancak kime ait olduğunu anlamak amacıyla okumaya başladığımda, 1993 tarihinde yazıldığını anlayarak şoka uğradım” dedi.

Çin’in geleneksel teknelerinin bir resminin yer aldığı kartpostalın üzerinde, ‘Oldukça keyifli vakit geçiriyorum, burası ağzına kadar dolu bir kent’ notu ve ‘Görüşmek üzere çocuklar, Babanız’ imzası yer alıyordu.

Yaklaşık dört senedir eşi ve 12 yaşındaki oğluyla bu adreste ikamet eden Draper, ilk defa evin eski sahiplerine dair bir posta aldıklarını belirtti. Posta doğru adrese ulaşmıştı, ancak yaklaşık çeyrek asır kadar geç kalmıştı.

Bu olay üzerine Draper, Kızılbaş çiftini aramaya koyuldu.

Evi satın aldığı eski sahibi de, söz konusu çifti tanımıyordu. Bu sebeple evi bir önceki sahibinden kiralamış olabileceklerini düşündü. Aynı zamanda internet üzerinden arattığı vergi kayıtlarında da çifte dair herhangi bir bilgi yer almıyordu.

Draper, Facebook zerinden Massachusetts’te ikamet eden Leena Kızılbaş isimli bir kadına denk gelmiş olsa da kendisiyle iletişime geçemediği için doğru insan olup olmadığına emin olamadı.

Ardından yerel basından birkaç muhabire röportaj verdi ve şöyle söyledi: “Umuyorum ki yerel basını okuyan ve Kızılbaş çiftini tanıyan birileri bu röportajı görür ve onlara nasıl ulaşabileceğim konusunda bana bir fikir verir.”

Draper, sosyal medyada yaptığı paylaşımın neticesinde söz konusu çifti tanıdığını iddia eden bir kullanıcıya rastlamış olsa da denediği hiçbir yoldan kesin bir sonuç alamadı.

This is a fun little mystery.

An Illinois woman got a postcard that was mailed to her house 26 years ago. Now she's trying to get it to the right people.https://t.co/e9jfi8mI3y — David Williams (@da12vid) July 16, 2019

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My husband knows this family (Leena and Mohammad). He is interested in getting in contact with Kim Draper as he knows a little more about this. Can you help? He was best friends with Mohammed when they were younger. — M Buck (@spideygirl7133) July 16, 2019

​Tek isteği elindeki kartpostalı gerçek sahiplerine ulaştırmak olan Draper, “Onlara yalnızca kartpostalı vermek değil, kendilerini de tanımak istiyorum. Umarım bu çabalarım karşılık bulur ve rahat bir nefes alırım” diyerek sözlerini noktaladı.