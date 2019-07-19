İtalya’da bir kent protestoya hazırlanıyor: Hamakta şekerleme yapma hakkımız engellenemez

İtalya’nın Trieste kentinde yaşayanlar yarın ‘hamakta şekerleme yapma’ haklarını savunmak için bir protesto düzenlemeye hazırlanıyor. Eylem kararı, Avusturyalı bir turistin hamakta uyuduğu gerekçesiyle 300 euro para cezasına çarptırılmasının ardından alındı.

Trieste sakinlerini ‘ayaklandıran’ olay, perşembe günü 52 yaşındaki bir erkek turistin Barcola bölgesinde ormanla deniz kıyısı arasında bulunan yürüyüş yolunda hamak kurmasıyla başladı.

Ancak adamın uykusu polis tarafından bölündü. Yoldan geçenlerin adamdan rahatsız olarak durumu polise bildirdikleri ortaya çıktı. Adama para cezası verildi.

Bunun ardından kendisine ‘Free Hammock Collective’ (Özgür Hamak Kolektifi) adını veren bir grup, turistle dayanışma göstermek ve haksız cezaya tepki vermek için herkesi Cumartesi günü (yarın) yerel saatle 18.00-19.00 arasında hamak kurmaya çağırdı.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA: HAMAKLARA ÖZGÜRLÜK

Yerel medyaya gönderilen notta, grubun bu protesto ile hamakta şekerleme yapma hakkına sahip çıkmayı amaçladığı belirtildi. Grup, ‘#amachelibere’ (hamaklara özgürlük) ve #disobbedienzacivile (sivil itaatsizlik) hashtagleriyle sosyal medyada da örgütlendi.

Şu ana kadar 50 kişi eyleme katılacağını bildirdi ancak organizatörler en az 100 kişiyi beklediklerini söyledi.

Yerel polis departmanının Basın Sözcüsü Daniela Gianello, ise söz konusu turistin ‘ağaçlara herhangi bir obje takma’ konusundaki yasaları çiğnediğini belirtti.

Gianello, “Bu yasa nezaket kuralları için değil, kamuya ait olan yeşil alanları korumak için var. Bu adam yaya yolunun bir parçası olan bir ağaca hamağını kurdu, bir yönüyle yayalara da engel oldu” dedi.

ESKİ YÖNETİCİ DAHİL OLDU: HAMAK EVİMDE, RİSK ALMIYORUM

Trieste’nin eski Belediye Başkanı Roberto Cosolini de olaya kayıtsız kalmadı.

Yetkilileri tiye alan Cosolini, “Neyse ki Meksika’ya ve hamaklarına olan tutkum beni evde bir hamak kurmaya itti. Böylece hiç risk almadan bir Daiquiri (kokteyl) ya da cerveza (bira) eşliğinde rahatlayabiliyorum. Şaka bir yana, belki de özellikle yabancı turistlere kuralları açıklayarak ve saygı göstermelerini isteyerek başlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.