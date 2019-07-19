Temmuz ayının en popüler internet siteleri açıklandı

Amazon tarafından yönetilen ve internet sitelerinin trafiklerini inceleyen Alexa, geçtiğimiz ay en çok ziyaret alan internet sitelerini açıkladı. Google, her zamanki gibi listede bir numarada yer alıyor.

Milyonlarca internet sitesinin içerisinde bulunduğu rekabetin bu ayki verileri açıklandı.

İnternet kullanıcılarının küresel trafik verilerini inceleyen Alexa'nın açıkladığı listenin başında şaşırtmayan şekilde Google bulunuyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, popüler arama motoru Google, her zamanki gibi listenin başında yer aldı.

2006 yılında Google tarafından satın alınan video paylaşım sitesi Youtube, listenin ikinci sırasında, 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook ise üçüncü sıraya yerleşti.

Çin'in arama motoru Baidu, Google'ın Çin'de kısıtlı olmasından dolayı kullanıcıların ilk tercihi hâline geliyor. Bu kullanım, Baidu'yu listenin dördüncü sırasına taşıdı.

Diğer yandan Wikipedia, listenin beşinci sırasında yer aldı. Listenin altıncı sırasında yer alan QQ.com ise az farkla Yahoo, Amazon ve Twitter'ı geride bırakmış durumda.