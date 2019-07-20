Soyuz MS-13 uzay aracı yörüngeye yerleşti

Sputnik muhabirinin uzay aracının fırlatıldığı Baykonur Uzay Üssü’nden aktardığına göre üç kişiden oluşan uluslararası ekibi taşıyan Soyuz MS-13 uzay aracı, Moskova saati ile 19.28’de (TSİ ile aynı) fırlatıldıktan sonra taşıyıcı roket Soyuz-FG’nin üçüncü kademesinden ayrılarak rotasını Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) doğru çevirdiği bildirildi.

Uzay aracının Dünya etrafında 4 kez tur attığı kısa süreli şemaya göre UUİ’na uçuşun yaklaşık 6 saat süreceği belirtilirken, aracın UUİ ile kenetlenmesinin bu gece saat 1.51’de yapılması planladığı ifade edildi.

UUİ’ye gönderilen ekipte yer alan kişilerin Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov, Amerikan astronot Andrew R. Morgan ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu İtalyan Luca Parmitano olduğu belirtilirken, İstasyonda bekleyen ekipte ise Rus Aleksey Ovçinin ile 2 NASA astronotu Nick Hague ve Christina Koch olduğu bilgisine yer verildi.