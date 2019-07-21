Hollandalı havayolu şirketi, yolcu koltuklarını ölüm oranlarıyla karşılaştırdığı paylaşım için özür diledi

Hollandalı havayolu şriketi KLM, geçtiğimiz günlerde uçaklardaki en güvenli koltuğun hangisi olduğu ve uçağın arkasında seyahat eden yolcuların kaza anında ön taraflarda oturan yolculara göre daha avantajlı olduğunu açıklayan bir paylaşımda bulundu.
Webtekno'nun aktardığına göre havayolu şirketi, bu paylaşım üzerine çok fazla eleştiri alınca özür diledi.
We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn't a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone's sentiments. The post has since been deleted.— KLM India (@KLMIndia) July 17, 2019
Bu paylaşım için özür dileyen KLM, "Yaptığımız açıklamalar için içtenlikle özür diliyoruz. Gönderinin içeriği halka açık bir havacılık gerçeğine dayanıyordu ve KLM şirketinin kişisel görüşü değildi" açıklamasını yaptı.
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