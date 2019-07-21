Hollandalı havayolu şirketi, yolcu koltuklarını ölüm oranlarıyla karşılaştırdığı paylaşım için özür diledi

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), Hindistan şubesinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım sonrası tepki alınca özür diledi. KLMIndia hesabından yapılan bir paylaşımda, 'en güvenli koltukların uçağın arka kısmında olduğu' belirtiliyordu.

Hollandalı havayolu şriketi KLM, geçtiğimiz günlerde uçaklardaki en güvenli koltuğun hangisi olduğu ve uçağın arkasında seyahat eden yolcuların kaza anında ön taraflarda oturan yolculara göre daha avantajlı olduğunu açıklayan bir paylaşımda bulundu.

Webtekno'nun aktardığına göre havayolu şirketi, bu paylaşım üzerine çok fazla eleştiri alınca özür diledi.

We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn't a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone's sentiments. The post has since been deleted. — KLM India (@KLMIndia) July 17, 2019

​Şirketin sildiği paylaşımda, farklı uçak koltuklarının ölüm oranlarını karşılaştırılarak, bir uçağın arkasındaki koltukların 'en güvenli' olduğu belirtiliyordu.

Bu paylaşım için özür dileyen KLM, "Yaptığımız açıklamalar için içtenlikle özür diliyoruz. Gönderinin içeriği halka açık bir havacılık gerçeğine dayanıyordu ve KLM şirketinin kişisel görüşü değildi" açıklamasını yaptı.