Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı görüldü. Çocuk, ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı uçurmaya kalkıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Çin’de bir çocuk uçak çalmaya çalışırken görüntülendi https://t.co/pfo7jfMBdP pic.twitter.com/huX6S7f6FP— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 21, 2019
Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını duyurdu. Çocuğun polise verdiği ifadesinde, gündüz uçakları tamir edenleri izlediğini, uçakların merakını cezbettiğini ve gece gizlice hangara girerek uçakları uçurmaya çalıştığını ifade ettiği belirtildi.
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