Kanada polisi canlı yayında 'kedi filtresini' açık unuttu

İngiliz Kolombiyası eyaletinde yaşanan olayda, Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nden Janelle Shoihet, Avustralya vatandaşı 23 yaşındaki Lucas Robertson Fowler and ABD’li kız arkadaşı 24 yaşındaki Chynna Noelle Deese’in ölümleriyle ilgili bilgi vermek üzere kameraların karşısına geçti.

Ancak canlı yayınlanan basın toplantısı alışılmadık görüntülere sahne oldu. Kedi filtresinin açık unutulunca Shoihet, kedi kulakları ve kafasıyla yayın yapmış oldu.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u — Tyler Dawson (@tylerrdawson) July 19, 2019

​Filtrenin otomatik devreye girdiğini açıklayan polis daha sonra sorunu giderdi ve yayın filtresiz, normal bir şekilde devam etti. Polis teşkilatı, kamuoyundan özür diledi.

Daha önce de benzer bir olay, Pakistan’da Hayber-Pahtunhva bölgesi Bilgi Bakanı Shoukat Yousufzai’nin basın toplantısı sırasında yaşanmıştı.

Türkiye’de ise CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken Face Effects eklentisinin açık olduğunu fark etmemiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Gandalf'a çevirmişti.