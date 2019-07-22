Kızıl Meydan’da yaklaşık 5 bin kişi boks antrenmanı yaptı

Kızıl Meydan’da 4.273 kişi yeni bir Guinness Rekoru kırmak için bir araya gelerek boks antrenmanı yaptı.

Moskovalıları antrenman sırasında birçok kez dünya boks şampiyonu olan Roy Jones Jr. ve eski WBA ağır sıklet şampiyonu Nikolay Valuyev yönetti.

En son rekor 2017 yılında aynı etkinlik kapsamında 3.047 kişinin katılımıyla kırılmıştı. Son denemenin ise bir rekor olup olmadığı henüz belli değil. Guinness yetkilileri sayım yaptıklarını, ancak bunun bir rekor olup olmadığını doğrulamaları gerektiğini ifade etti.