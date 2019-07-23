Kayıt
09:55 23 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi

    Noel Baba Kilisesi'nin çatısı çürüdü: '30 yıl önce 1 yıllığına yapılan dev örtü, tarihi yapıya zarar verdi'

    © Fotoğraf: Antalya Müzesi
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Aziz Nikolaos Kilisesi’ni yağmur ve güneş ışığından koruması amacıyla 80’li yıllarda projesi hazırlanan ve geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen dev örtü yıllar geçmesine rağmen kaldırılmadı. Tarihi yapı, bu nedenle sera etkisine maruz kaldı.

    Antalya Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi’ni yağmur ve güneş ışığından koruması amacıyla 80’li yıllarda projesi hazırlanan ve geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen dev örtü yıllar geçmesine rağmen kaldırılmayınca tarih yapı sera etkisine maruz kaldı.

    Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre uzmanlar, çelik ve plastikten oluşan örtünün çürüdüğünü, bu çürümenin kiliseye de zarar verdiğini söyledi.

    © Fotoğraf : Arkeofili
    Nevşehir'de yeraltı şehrinde 800 yıllık kilise bulundu
    1 YILLIĞINA YAPILDI 30 YILDIR VAR

    Noel Baba Kilisesi üzerindeki yapının 1 yıllığına yapıldığını ancak 30 yılı aşkın süredir bu yapının kilise duvarları üzerinde çürüdüğünü savunan eski Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Bülent Baykal, “Baraka gibi görünen o yapı 1 yıllığına kiliseyi rüzgâr ve yağmurdan koruması için yapıldı. Ama maalesef yeni proje yapılamadığı için o yapı günümüze kadar geldi” dedi.

    Yapının kiliseye zarar verdiğini iddia eden Baykal, “Birçok bilim insanı ile konuyu istişare ettik. Burası insanlık tarihi adına çok önemli bir eser. Her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Ama çatıyı kaplayan bu çelik-plastik yapı sera etkisi yarattığı için kilisenin tamamını adeta çürütüyor. Ayrıca yapı üzerine yük de biniyor. Çünkü yapıldığı tarihte kullanılan malzeme kalitesi çok kötü” diye konuştu.

    'NOEL BABA DA ÇOK ÖNEMLİ'

    Şanlıurfa’daki Göbeklitepe üzerine yapılan koruma çatısını örnek gösteren Baykal, şöyle devam etti:

    © Sputnik /
    Rusya'da 'Yeşil alana kilise istemiyoruz' diyen halkın istediği oldu: Park, park olarak kalacak
    “Göbeklitepe’yi de inceledik. Orada kullanılan malzeme gerçekten inanılmaz. Bir an önce Noel Baba Kilisesi de benzer bir proje ile koruma altına alınmalı. Çünkü Noel Baba Kilisesi’nin de önemi çok büyük. Böyle bir çalışma kiliseyi sera etkisinden kurtardığı gibi görsel kirliliği de yok eder.”

    'BİZ DE RAHATSIZIZ'

    Mucizelerin Azizi olarak bilinen Aziz Nikolaos adına Myralılar tarafından yaptırılan kilisenin çatısındaki yapıdan rahatsız olduklarını vurgulayan Aziz Nicolas Anıt Müzesi Kazı Başkanı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan da “O çatıdan biz de rahatsızız. Zaten kilisede çatlaklardan su girmesi nedeniyle birtakım problemler var” dedi.

    Etiketler:
    Ortodoks, Kilise, Tarihi eser, çürüme, çatı, Noel Baba Kilisesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Karikatür
    'Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet