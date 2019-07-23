Noel Baba Kilisesi'nin çatısı çürüdü: '30 yıl önce 1 yıllığına yapılan dev örtü, tarihi yapıya zarar verdi'

Aziz Nikolaos Kilisesi’ni yağmur ve güneş ışığından koruması amacıyla 80’li yıllarda projesi hazırlanan ve geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen dev örtü yıllar geçmesine rağmen kaldırılmadı. Tarihi yapı, bu nedenle sera etkisine maruz kaldı.

Antalya Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi’ni yağmur ve güneş ışığından koruması amacıyla 80’li yıllarda projesi hazırlanan ve geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen dev örtü yıllar geçmesine rağmen kaldırılmayınca tarih yapı sera etkisine maruz kaldı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre uzmanlar, çelik ve plastikten oluşan örtünün çürüdüğünü, bu çürümenin kiliseye de zarar verdiğini söyledi.

© Fotoğraf : Arkeofili Nevşehir'de yeraltı şehrinde 800 yıllık kilise bulundu

Noel Baba Kilisesi üzerindeki yapının 1 yıllığına yapıldığını ancak 30 yılı aşkın süredir bu yapının kilise duvarları üzerinde çürüdüğünü savunan eski Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Bülent Baykal, “Baraka gibi görünen o yapı 1 yıllığına kiliseyi rüzgâr ve yağmurdan koruması için yapıldı. Ama maalesef yeni proje yapılamadığı için o yapı günümüze kadar geldi” dedi.

Yapının kiliseye zarar verdiğini iddia eden Baykal, “Birçok bilim insanı ile konuyu istişare ettik. Burası insanlık tarihi adına çok önemli bir eser. Her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Ama çatıyı kaplayan bu çelik-plastik yapı sera etkisi yarattığı için kilisenin tamamını adeta çürütüyor. Ayrıca yapı üzerine yük de biniyor. Çünkü yapıldığı tarihte kullanılan malzeme kalitesi çok kötü” diye konuştu.

'NOEL BABA DA ÇOK ÖNEMLİ'

Şanlıurfa’daki Göbeklitepe üzerine yapılan koruma çatısını örnek gösteren Baykal, şöyle devam etti:

“Göbeklitepe’yi de inceledik. Orada kullanılan malzeme gerçekten inanılmaz. Bir an önce Noel Baba Kilisesi de benzer bir proje ile koruma altına alınmalı. Çünkü Noel Baba Kilisesi’nin de önemi çok büyük. Böyle bir çalışma kiliseyi sera etkisinden kurtardığı gibi görsel kirliliği de yok eder.”

'BİZ DE RAHATSIZIZ'

Mucizelerin Azizi olarak bilinen Aziz Nikolaos adına Myralılar tarafından yaptırılan kilisenin çatısındaki yapıdan rahatsız olduklarını vurgulayan Aziz Nicolas Anıt Müzesi Kazı Başkanı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan da “O çatıdan biz de rahatsızız. Zaten kilisede çatlaklardan su girmesi nedeniyle birtakım problemler var” dedi.