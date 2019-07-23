ABD'de 'mom jean krizi': Pantolona sığmak için gereken porsiyonu gösteren tabaklar tepkiler üzerine toplatıldı

Pourtions adlı bir firma tarafından tasarlanan tabaklar bazı kullanıcılar tarafından komik bulunsa da pek çok kesimin tepkisini çekti.
Bunlardan biri olan ve CBS televizyonu için ‘İnovasyon Ulusu’ adlı bir program hazırlayan muhabir Alie Ward, tabakların ‘kabul edilemez’ olduğunu savundu.
How can I get these plates from @Macys banned in all 50 states pic.twitter.com/1spntAluVl— Alie Ward (@alieward) July 21, 2019
Ward’ın “Bu tabakları 50 eyalette nasıl yasaklatabilirim?” diye bir tweet atması üzerine pek çok kişi de durumdan haberdar olarak mağazaya tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu ve aktivist Jameela Jamil ise ‘konuyu fazla uzatmadan’, “Bu tabakları s….m” mesajını paylaştı.
Fuck these plates. Fuck these plates to hell @Macys https://t.co/BNOmGszf03— Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) July 22, 2019
MAĞAZA HAREKETE GEÇTİ, TASARIMCI FİRMA ÖZÜR DİLEDİ
Bunun üzerine beklenmedik bir hızda harekete geçen Macy’s, Ward’a cevap verdi ve “Ürünlerdeki bu işareti kaçırmışız. Tüm mağazalarımızdan kaldıracağız” açıklamasında bulundu.
Tabakları görünce yüz yıllar boyu devam eden güzellik standartları tarafından yıkılan onlarca anneyi, genç kızları ve erkekleri düşündüğünü söyleyen Ward, “Güzellik kültürünün ne kadar hilekâr olduğunu göstermek istedim. Bu olayda (tabaklar) kadınları utandırıyor. Macy’s şunu bilsin istedim; sergilediği ve sattığı şeyler insanları incitebilir, bundan sorumlusunuz” dedi.
'İNSANLARI ÖLDÜREBİLİR'
Ürünlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceğini belirtenler firmayı sağlığa zarar verecek tehlikeli alışkanlıklara yol açmakla suçladı. Bir kişi, “Bu tarz beklentiler insanları öldürebilir ve buna tanık oldum” diye yazdı.
Bir kullanıcı da “Eğer bir adamı tavlamak ve değerli olmak için nasıl görünmen gerektiği sürekli söyleniyorsa ya da hamilelik gibi en doğal süreçlerde kilom aldığın için utandırılıyorsan ya da sevdiğin ne varsa yiyorsan… Bu tarz şeyler komik değil, sadece tüketici” ifadelerini kullandı.
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