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13:03 23 Temmuz 2019
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    Kot pantolon

    ABD'de 'mom jean krizi': Pantolona sığmak için gereken porsiyonu gösteren tabaklar tepkiler üzerine toplatıldı

    © Flickr /
    Yaşam
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    ABD’de mağaza zinciri Macy’s tarafından satışa sunulan ve porsiyonların ‘skinny jean, mom jean’ şeklinde ölçülerle belirlendiği tabaklar, yeme bozukluklarını teşvik ettiği ve kadın bedenine dair olumsuz mesaj verdiği gerekçesiyle yapılan şikâyetlerin ardından toplatıldı.

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    © REUTERS / B. Rentsendorj
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    Macy’s mağazalarında tanesi 9.50 dolardan satılan tabaklarda porsiyonlar üç halkayla belirlenmiş görünüyor ve yemeğinizi bu sınırlar içine sığdırmanız öngörülüyor. Tabağın merkezindeki en dar halkada ‘skinny jean’ (bedene otruan dar pantolon), bir orta boyunda ‘favori jean’ en genişinde ise ‘mom jean’ (anne jean'i; yüksek bel, bol kesimli pantolon) ibaresi yer alıyor.

    Pourtions adlı bir firma tarafından tasarlanan tabaklar bazı kullanıcılar tarafından komik bulunsa da pek çok kesimin tepkisini çekti.

    Bunlardan biri olan ve CBS televizyonu için ‘İnovasyon Ulusu’ adlı bir program hazırlayan muhabir Alie Ward, tabakların ‘kabul edilemez’ olduğunu savundu.

    ​Ward’ın “Bu tabakları 50 eyalette nasıl yasaklatabilirim?” diye bir tweet atması üzerine pek çok kişi de durumdan haberdar olarak mağazaya tepki gösterdi.

    Ünlü oyuncu ve aktivist Jameela Jamil ise ‘konuyu fazla uzatmadan’, “Bu tabakları s….m” mesajını paylaştı.

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    Bunun üzerine beklenmedik bir hızda harekete geçen Macy’s, Ward’a cevap verdi ve “Ürünlerdeki bu işareti kaçırmışız. Tüm mağazalarımızdan kaldıracağız” açıklamasında bulundu.

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    Tabakların üreticisi Pourtions firmasının yöneticisi Mary Cassidy ise, “Sağlıklı yeme içme kültürünü destekliyoruz. Porsiyon kontrolü gibi önemli bir konuda laubali davranıyor gibi algılandıysak ve birilerini kırdıysak özür dileriz” mesajını verdi.

    Tabakları görünce yüz yıllar boyu devam eden güzellik standartları tarafından yıkılan onlarca anneyi, genç kızları ve erkekleri düşündüğünü söyleyen Ward, “Güzellik kültürünün ne kadar hilekâr olduğunu göstermek istedim. Bu olayda (tabaklar) kadınları utandırıyor. Macy’s şunu bilsin istedim; sergilediği ve sattığı şeyler insanları incitebilir, bundan sorumlusunuz” dedi.

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    Ürünlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceğini belirtenler firmayı sağlığa zarar verecek tehlikeli alışkanlıklara yol açmakla suçladı. Bir kişi, “Bu tarz beklentiler insanları öldürebilir ve buna tanık oldum” diye yazdı.

    Bir kullanıcı da “Eğer bir adamı tavlamak ve değerli olmak için nasıl görünmen gerektiği sürekli söyleniyorsa ya da hamilelik gibi en doğal süreçlerde kilom aldığın için utandırılıyorsan ya da sevdiğin ne varsa yiyorsan… Bu tarz şeyler komik değil, sadece tüketici” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    mom jean, skinny jean, Macy's, Yeme bozukluğu, tepki, porsiyon, Tabak, Mağaza, ABD
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