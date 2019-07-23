Fanatik Galatasaray taraftarından Terim'e: Tek isteğim buluşup konuşmak, hocamı bu bağ evime davet ediyorum

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4 dekarlık bir alanda Mevlana türü üzüm yetiştiren ve hayatta tek istediğinin Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim ile tanışmak olduğunu belirten 41 yaşındaki İbrahim Yılmaz şunları söyledi: "Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray aşığıyım, fanatiğiyim. 2 yıl önce yaptırdığım bağ evimin duvarlarını sarı-kırmızı boyadım. Tek isteğim Fatih Terim ile tanışmak. Fatih hocamızın dediği gibi bizim rüyalarımız dünyalardan büyük. Biz Şampiyonlar Ligi'nin kupasını almak ve şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Tek isteğim Fatih hoca ile buluşup konuşmak. Hocamı bu bağ evime davet ediyorum. Üzümlerimizden yesin, çayımızdan içsin. Her şey Galatasaray için."