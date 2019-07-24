'TikTok, yapay zeka tabanlı müzik şirketi JukeDeck'i satın aldı'

TikTok uygulamasının sahibi ByteDance şirketinin, yapay zekayı kullanarak müzik üretmeye yarayan bir girişim olan Jukedeck’i satın almış olabileceği iddia edildi.

Music Ally sitesinin iddiasına göre, JukeDeck çalışanlarının hepsi LinkedIn profillerinde ByteDance şirketi çalışan olarak görünüyor.

JukeDeck'in internet sitesi kapalı durumda ve sitede, "Şimdilik fazla bir şey söyleyemiyoruz ancak müzikal yapay zekayı kullanarak yaratıcılığı arttırmayı dört gözle bekliyoruz!" mesajı yer alıyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Jukedeck'in CEO'su, LinkedIn'de pozisyonunu 'ByteDance Yapay Zeka Laboratuvarı Müdürü' olarak değiştirdi.

TikTok'un bu hamlesinin, platformda yayınlanan videolardaki şarkıların telif haklarına ödedikleri paradan kaçmak için olabileceği düşünülüyor.

Diğer yandan JukeDeck, yapay zekayı kullanarak videolarda kullanılmak üzere otomatik olarak müzik üretmeye yarayan bir aracın sahibi. Şirket, bu aracın beğenilmesinden sonra kullanıcılara tempoyu ve uzunluğu ayarlayabilmeleri için çeşitli özellikler de sunmuştu.