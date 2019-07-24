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12:53 24 Temmuz 2019
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    Evlilik - yüzük

    Diploma töreninde sevgilisine evlenme teklif eden adama tepki yağdı: Kadının büyük gününü çaldın, zekasından korkuyorsun

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    İngiltere’de yüksek lisans diplomasını aldığı törende sevgilisine evlenme teklif eden adam, ‘genç kadının büyük gününü çalmakla ve münasebetsizlikle’ suçlandı. Üniversite tarafından da paylaşılan video gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

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    Essex Üniversitesi’nde İngiliz Dili alanında yüksek lisansını tamamlayan 25 yaşındaki Agne Banuskeviciute, diploma töreninde dokuz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Edgaras Averbuchas’ın evlilik teklifi sürpriziyle karşılaştı.

    Essex Üniversitesi, çiftin bu anlarına ait videoyu sosyal medyadan paylaştı. Ancak çift her ne kadar mutluluklarını paylaşsa da bu videonun yayılmasıyla birlikte ağır eleştiriler de yağmaya başladı.

    Feministlerin ağırlıkta olduğu geniş bir kesim 27 yaşındaki Edgaras Averbuchas’ı, ‘kız arkadaşının büyük gününü çalmakla ve zekâsından korkmakla’ suçladı.

    'YÜZDE 99.9 ERKEKLİK'

    Cambridge Üniversitesi sosyoloji bölümünden Dr. Jana Bacevic, Twitter’da paylaştığı mesajda “Bir adam olduğunuzu ve bir kadının entelektüel başarısı tarafından tehdit edildiğinizi düşünün ki onu tam da zekâsının kutlandığı gün kimliğini sizinle sınırlamasına zorluyorsunuz. Ah bir dakika, bu yüzde 99.9 erkek olmaya benziyor” diye yazdı.

    ​'EGO TOKADI'

    Londra’da Kadın Yürüyüşü eylemlerini organize eden Aisha Ali-Khan ise durumu ‘ego tokadı’ olarak değerlendirdi. Ali-Khan, “Bu, ilişkileri açısından hayra alamet değil. Birisi ilgi ve pohpohlanma için sürekli can attığında o ilişkide sadece bir kişiye ve egosuna yer olabilir” dedi.

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    © REUTERS / B. Rentsendorj
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    Yazar Rebecce Reid ise, “Çok olasıdır ki bu çift birbirine çok aşık ve kadın da tekliften hoşnut. Ancak hayır demek isteseydi ne yapacaktı? Bir oda dolusu yabancının önünde adamın kalbini mi kıracaktı? Böylesi büyük bir anı sevimli ya da iyi niyetli bir şekilde gasp etmek, durumu makbul kılmıyor. Sevimli ya da iyi niyetli olması uygun olduğu anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

    Bir Twitter kullanıcısı da, “Onlarca yıllık sıkı çalışma ve hepimiz onun adına mutlu olmalıyız. Ancak başarısı için değil, adamını tavladığı için. Münasebetsizlik” yorumunu yaptı.

    Tepkilerin ardından Essex üniversitesi videoyu kaldırdı.

    Agne Banuskeviciute ise, teklifi ‘harika’ diye nitelerken çok mutlu olduğunu belirtti.

    Banuskeviciute, “Edgaras’ın insanlardan bu kadar eleştiri alması garip. Onun teklifiyle, o gün çok daha güzelleşti” dedi.

    Litvanya asıllı olan çift, başkent Vilnius’ta ortaokulda okudukları sırada tanışmışlar.

    Etiketler:
    tepki, Feminist, Yüksek lisans, evlilik teklifi, tören, diploma, Mezuniyet, Essex Üniversitesi, İngiltere
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