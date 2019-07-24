'Retweet' tuşunun yaratıcısı bin pişman: Sosyal medyada saldırı koordine etme kanalı açmışız meğer

BuzzFeed News, Twitter'da bir kullanıcının attığı mesajın diğer kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılmasına izin veren 'retweet' tuşuyla ilgili sosyal medya devinin anahtar isimleriyle konuştu.

Google Reader'ın kurucusu ve Google'dan ayrıldığından beri eski bir etkili çalışan olarak tanınan yazılım geliştirici Chris Wetherell, aynı zamanda Twitter'da bir kullanıcının attığı mesajın diğer kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılmasına izin veren 'retweet' tuşunun yaratıcısı.

Chris Wetherell, BuzzFeed News'a, 10 yıl önce yarattığı retweet tuşunun ilk kez saldırı amaçlı kullanılmasına tanıklık ettiği günü de anlattı.

Wetherell, "4 yaşında çocuğa dolu silah vermek gibi. Gerçekte yaptığımızın tam da bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Developer Chris Wetherell says he regrets building Twitter's retweet feature: “We handed a loaded weapon to 4-year-olds.”https://t.co/SRVwGhXATx — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) July 23, 2019

Twitter, 'retweet' seçeneğini sunmadan önce, kullanıcılar, elleriyle 'RT' yazıp bir başka kullanıcının mesajını kopyalayıp yapıştırıyordu.

Şu sıralar henüz kamuoyuna açıklanmayan yeni bir teknoloji oluşumunun kuruculuğuyla meşgul Wetherell, Twitter ekibinin 'retweet' tuşunu devreye sokarken toplumsal açıdan en önemli soruyu sormadığını aktardı.

Bu soruyu "Ne paylaşılacak" diye özetleyen ünlü yazılım geliştiricisi, "Bu soru neredeyse kimsenin aklına gelmedi" dedi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de 'retweet dahil tüm eylemlerin tetikleyicilerini ve sonuçlarını kesinlikle düşünmekte olduğunu' söyledi.

Twitter'ın kuruluş yıllarındaki yöneticisi sıfatıyla 'retweet' tuşunu devreye sokmuş Jason Goldman, "Alıntı retweet etmek, Twitter'ın bugün karşı karşıya olduğu en büyük sorun" dedi.

Creator of the "retweet" regrets: "As if you are giving a toddler a gun"

In fact, Twitter CEO Jack Dorsey and main product developer Jason Goldman think the retweet is currently the biggest problem on the social network. https://t.co/iEnTfVsli9 pic.twitter.com/U3cHYBgNGA — 🆔 Benny Whiteman💥📰 (@alainthibaut1) July 24, 2019

Goldman, alıntı retweetlemenin basıp geçerek sonuca varma mekanizmasını işlettiğini söylerken, Wetherell da şu görüşü dile getirdi:

"Başta bu tuşun yeterince temsil edilmeyen toplulukların sesinin duyulmasını sağlayacağını düşünmüştüm. Ama gerçekte bazı aşırılıkçılarla fanatiklerin saldırılarını koordine etmelerine ve yanlış bilginin yayılmasına yol açtı."

Retweetin sorun yaratacağını ilkin 2014 yılında Gaming aleminde kadınlara karşı taciz kampanyası yürütenlerin saldırılarını koordine etmek için bu tuşu kullandıklarında anladığını belirten Wetherell, "Gamergate katılımcıları bu tuşu kullanarak hoşlanmadıkları herhangi birini kolayca itibarsızlaştırdı" diyerek şöyle devam etti:

"O dönemde hedef seçilmiş her kime sorarsanız, retweetin, haklarındaki karalamanın kendileri daha yanıt veremeden hızla yayılmasını sağladığını söyleyecektir. Biz buna karşı bir savunma inşa etmedik, biz sadece saldırı iletim hattı inşa ettik."

"O zaman bunun sadece istisnai şekilde anormal davranan küçük bir grup insanın işi olarak kalmayacağına aydım. Bu, insanların davranış şekli haline gelebilirdi. Ve bu ödümü kopardı."