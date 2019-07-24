Yeni sezona 1 gün kala Behzat Ç.'nin jeneriği yayınlandı

İzleyiciyle buluşmasına 1 gün kala ‘Behzat Ç.’nin jenerik videosu paylaşıldı.
Bu müziği duyduğun gün, Savcı Esra’ya âşık olduğun gündür.— BluTV (@BluTVofficial) July 24, 2019
Cinayet büroya geri döndüğün, oraletin tadını hatırladığın gündür.
Behzat Amir'in dönüşüne kalan SON 1 GÜN'dür! #BehzatÇ #25TemmuzAmirimGeliyorLA pic.twitter.com/htbH1kZsdu
Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' yeni bölümleriyle 25 Temmuz’dan itibaren BluTV’de yayınlanacak.
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