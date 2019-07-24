Yeni sezona 1 gün kala Behzat Ç.'nin jeneriği yayınlandı

BluTV’nin özel yapımı olarak, 6 yıl aradan sonra serüvenine kaldığı yerden devam edecek olan ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinin yeni sezonu için sadece 1 gün kaldı. Son olarak tanıtım fragmanı çıkan dizinin bu sefer de jenerik videosu yayınlandı.