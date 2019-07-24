Rus artistik patinaj şampiyonu Zagitova, Abe ile köpeği Masaru'yu konuştu 

Rus artistik patinaj şampiyonu Alina Zagitova, Tokyo'ya ziyareti sırasında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi. İkili, Abe'nin hediye ettiği köpeği konuştu.

Zagitova'yı Tokyo'daki ofisinde kabul eden Abe, Dünya Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle Rus sporcuyu tebrik eti.

Abe, 2018 yılında Güney Kore Kış Olimpiyatları'nda kazandığı zaferden sonra 17 yaşındaki sporcuya hediye ettiği Akita cinsi köpeği de unutmadı.

Japon Başbakan, Zagitova'yı Masaru adlı köpeği eğitme ve büyütme konusundaki çabaları nedeniyle takdir etti.

Abe, "Masaru'nun nasıl büyüdüğünü görmekten çok memnunum. Akita bölgesi, sizi ve Masaru'yu anavatanına sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Abe'nin nazik sözlerini karşılıksız bırakmayan Zagitova, Masaru'nun oyuncak versiyonunu başbakana hediye etti.

Prime Minister Abe welcomed renowned Russian figure skater Alina Zagitova at his office. pic.twitter.com/iNjBeftZaO — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) July 24, 2019

​Sıcak ağırlama nedeniyle Abe'ye teşekkür eden Zagitova, köpeğiyle Japonya'ya seyahat etmenin hayalini kurduğunu ancak Masaru'nun uçmaktan hoşlanmadığını kaydetti.

Japanese PM Shinzo Abe bring Akito puppy for the Russian Olympic gold medalist Alina Zagitova. pic.twitter.com/Win88ztcad — Nikita Parshukov (@N_Parshukov) May 27, 2018

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