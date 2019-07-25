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10:57 25 Temmuz 2019
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    Rusya- Türkiye- Turist

    Think with Google: Yurtdışından Türkiye’ye olan ilgi artıyor

    © Sputnik /
    Yaşam
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    Google’ın bünyesinde yer alan Think with Google’da yayımlanan bir araştırmada, 2019 yılının ilk 6 ayında konaklama aramalarında Türkiye'ye olan ilgide artış olduğu gözlendi.

    Antalya
    © Sputnik /
    Türkiye'deki otellerden, yükselen fiyatlardan yakınan Rus turistlere indirim
    Google, Türkiye'ye talil yapmak için gelenlerle ilgili bir araştırma yayınladı. Think with Google'da yer alan araştırmada Türkiye’ye gelenlerin hangi amaçla ne için ve en çok nereye gittiği sorularının yanıtları arandı. Yerli turistin tercihi de araştırmada yer aldı.

    Zeynep İyigün ve Onur Karyağmaz tarafından hazırlanan çalışmada "Nereye?" sorusunun yanıtının pek çok ülkede bu yıl Türkiye olarak öne çıktığı belirtiliyor.

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    © www.thinkwithgoogle.com
    ‘Yurtdışından Türkiye’ye olan ilgi artıyor’

    ‘EN ÇOK KULLANILAN SÖZCÜK TÜRKİYE OLDU’

    Antalya- Turist
    © Sputnik /
    Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı belli oldu
    2019 yılının ilk 6 ayına bakıldığında konaklama aramalarında Türkiye'ye olan ilgide artış olduğu gözlendi. Özellikle Almanya, Rusya ve İngiltere'de konaklama aramalarında en çok kullanılan sözcük Türkiye oldu.

    ‘EN FAZLA ARAMA İSPANYA’DAN GERÇEKLŞETİ’

    En fazla aramanın gerçekleştiği 50 ülke içinde Türkiye'ye en yüksek ilgi artışı ise yüzde 48 ile İspanya'dan gerçekleşti.

    Yunanistan ve İtalya'dan da Türkiye'ye olan ilgide artış tespit edildi. Uzaklardan ise özellikle Hint gezginlerin Türkiye'ye olan ilgisinde ciddi bir artış var. Onları Güney Kore, Malezya ve Japonya izliyor.

    ‘MARDİN, İLK SIRADA’

    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze
    © Sputnik / Grigoriy Sisoyev
    ATOR Başkanı: Ruslara kimlikle seyahat imkânı tanınırsa, Türkiye’ye gelen turist sayısı kesinlikle artacaktır
    Yurtiçi hangi konaklama aramaları öne çıkıyor sorusuna ise, şu bilgiler verildi:

    ‘Yurt için konaklama aramalarında da artış görülürken en çok aranan yerler Antalya, Bodrum ve Alanya oldu.

    Bu yılın ilk 6 ayında en çok aranan 100 destinasyonda en büyük ilgi artışı yüzde 87 ile Mardin olarak gerçekleşti. Diyarbakır ve Gaziantep'e olan ilgi de Güneydoğu Anadolu bölgesine olan ilginin arttığını gösteriyor.’

    Bununla birlikte deniz avantajıyla Güney ve Ege bölgeleri zirvede kalmaya devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında bu bölgelere konaklama ilgisi düşse de bazı küçük beldelerdeki yükseliş dikkat çekici. Tatilcilerin özellikle tercihi Sığacık oldu. Onu Arsuz, Urla, Adrasan ve Datça takip etti.

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