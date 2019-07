'Sıcaklıkların 4-5 derece artması dünya savaşına yol açabilir'

Amerikalı bilim yazarı Peter Brennan, 'The Ends of the World' adlı kitabında sıcaklığın dünyanın sonu üzerindeki etkisi hakkında bilim insanları tarafından ortaya atılan görüşleri derledi.

Avustralyalı bilim insanlarının çalışmasına göre insanoğlunun önümüzdeki 16 yıl içinde karbondioksit sorununu çözemezse dünyamız bu yüzyılın sonunda 4.5-5 derece ısınacak.

Tüm ülkelerdeki yenilenebilir enerji kaynakları oranının yılda yüzde 2 artması gerektiğini tespit eden bilim insanları, 2035'ten sonra atılacak adımların bir fayda sağlamayacağını ve sıcaklıkların insanoğlunun baş edemeyeceği seviyeye yükseleceğini vurguladı.

İsviçreli, Danimarkalı ve İngiliz bilim insanları daha karamsar bir tablo çiziyor.

Onlara göre ortalama sıcaklıkların 3-4 derece daha artması halinde mercan kayalıklarının büyük bölümü çökecek, kıyı bölgeler sular altında kalacak ve tarım büyük bir darbe alacak.

Stanford Üniversitesi'ndeki uzmanlar, 2 derecelik artış halinde dünya savaşı çıkma olasılığı yüzde 13, 4 derecelik artışta ise yüzde 26 artacağı görüşünde. Uzmanlara göre günümüzde yaşanan çatışmaların yüzde 3 ila 20'si iklim değişiklikleri nedeniyle yaşanıyor. Sıcaklık artışı, kitleleri çatışmaya daha fazla sevk ediyor.