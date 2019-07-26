Twitter'da 'TT' olan Aldinç: 'Öldüm mü diye korktum'

Ayşegül Aldinç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da TT (Trending Topics) olunca bazı kullanıcılar tarafından öldü sanıldı. Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren ünlü oyuncu ve şarkıcı, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Aldinç, 'Adımı görünce, 'Öldüm mü?' diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para mara da vermedim! Şahane bir coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazışmışsınız; etikelendim.' açıklamasında bulundu.
Tii tii de en başta adımı görünce “öldüm mü?” diye korktum!😄 Ölmedim! Ve valla birilerine para mara da vermedim! Şahane bi coşma söz konusu olmuş.🥰 Ne güzel şeyler yazmışsınız; etkilendim.😘😍 Ayşegül Aldinç pic.twitter.com/DAsm8rRyJJ— Ayşegül Aldinç (@AysegulAldinc) July 26, 2019
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