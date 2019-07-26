Twitter'da 'TT' olan Aldinç: 'Öldüm mü diye korktum'

Ayşegül Aldinç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da TT olunca bazı kullanıcılar tarafından öldü sanıldı. Aldinç, "'Öldüm mü?' diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para mara da vermedim!" açıklamasında bulundu.

Ayşegül Aldinç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da TT (Trending Topics) olunca bazı kullanıcılar tarafından öldü sanıldı. Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren ünlü oyuncu ve şarkıcı, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Aldinç, 'Adımı görünce, 'Öldüm mü?' diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para mara da vermedim! Şahane bir coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazışmışsınız; etikelendim.' açıklamasında bulundu.