Daily Mail'in aktardığına göre Akaki'deki bir ilkokulda konuşan piskopos, "Kadın bu sırada anal seksten haz alırsa bir arzu doğuyor ve bu arzu çocuğa da geçiyor" dedi.

"Ruhsal diyaloglar toplantısı" isimli konuşmalarında her yaştan insanların sorularını yanıtlayan Piskopos, "Eşcinsellik ebeveynlerin cinsel ilişkisi sırasında ya da hamilelik döneminde meydana geliyor ve ebeveynlerin anormal bir cinsel eyleminin ardından geliyor. Daha açık konuşmak gerekirse, anal seks sonrasında. Kadın bundan zevk alırsa, bir arzu doğuyor ve bu arzu çocuğa geçiyor" dedi.

Yaptığı açıklamanın internette milyonlarca kişiye ulaşmasının ardından, "Benim anlattıkların Ortodoks kilisesinin düşünceleri" dedi.

'KADIN ORAL SEKSTEN HOŞLANIRSA ÇOCUK DİŞÇİ Mİ OLUR?'

Kıbrs’taki bir LGBTI oluşumunun paylaştığı videoya yapılan yorumlarda, “Öyleyse kadın oral seksten hoşlanırsa çocuk dişçi mi olur?” sorusu yöneltildi.

Yapılan yorumlardan birinde de, “Trajik sorun bu cehalet değiş, buna inanan binlerce kişinin olması” denildi.

Kıbrıs, 1998’de eşcinselliği suç olmaktan çıkarmıştı.

Kıbrıslı piskopos: Anne hamileyken anal seksten zevk alırsa çocuğu eşcinsel olur https://t.co/eZvAjueTgt pic.twitter.com/nDeb9NUP4B — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 27, 2019

​