Soyuz-2.1a roketi Baykonur’daki fırlatma rampasına yerleştirildi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) ekiplere malzeme tedarik edecek olan Soyuz-2.1a roketi ile Progress MS-12 uzay aracının Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ndeki fırlatma rampasına yerleştirildiğini duyurdu.

Roscosmos’tan yapılan açıklamada, çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görevli ekiplere malzeme tedarik edecek olan Soyuz-2.1a roketi ile Progress MS-12 uzay aracının Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ndeki fırlatma rampasına yerleştirildiğini belirtildi:

"Soyuz-2.1a roketi ile Progress MS-12 yük taşıyıcı uzay aracı, montaj ve test binasından çıkarılarak Baykonur Uzay Üssü’ndeki 31 numaralı fırlatma rampasına yerleştirildi."

Roscosmos daha önce Progress MS-12 uzay aracının süper kısa süreli şemaya göre UUİ’ye ulaştırılacağını duyurmuştu.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ayrıca Soyuz-2.1 roketlerinin ileride RD-180 tipi motorlarla donatılabileceğini açıklamıştı.