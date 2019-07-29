16 yaşındaki Kyle, Fortnite Dünya Kupası'nda 3 milyon dolar kazandı

ABD'nin New York eyaleti, online video oyunu Fortnite'ın en iyi 100 oyuncusunun toplam 30 milyon dolarlık ödül için mücadele ettiği turnuvaya ev sahipliği yaptı.
Bu başarısıyla 3 milyon dolarlık ödülün de sahibi olan Giersdorf, verdiği röportajda "Kelimelerle anlatılamaz, çok mutluyum" açıklamasını yaptı.
Epic Games'in 2017 yılında duyurduğu Fortnite oyunu, yapımcı şirketin geçtiğimiz yıl 15 milyar dolar değere ulaşmasını sağlamıştı.
Fortine, online oyunlar arasında Electronic Arts şirketine ait Apex Legends ve Tencent'in PlayersUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile kıyasıya bir rekabet içerisinde. (Tencent şirketi, Epic Games'in yüzde 40 hissesine sahip)
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