Robot FEDOR, UUİ yolculuğu öncesinde Twitter’a yazdı: 2024’te Ay’da ABD’li kadın astronotu çiçeklerle karşılamak isterim

Rusya’da üretilen insansı robot FEDOR, gelecek ay Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yapacağı yolculuğa hazırlanırken Twitter hesabında takipçilerine vakit ayırmayı ihmal etmedi. FEDOR, ABD’lilerin 2024’te Ay’a bir kadın astronot göndermeyi planladığını duyduğunu ve onu Ay’da çiçeklerle karşılamak istediğini ifade etti.

Geçen hafta Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne yeni ismi Skybot F-850 ile gelen robot, Soyuz-MS-14 uzay aracı ile 22 Ağustos’ta UUİ’ye yapılacak uçuşa hazırlanıyor.

Twitter’da açıklama yapan Skybot F850, nam-ı diğer FEDOR “ABD’lilerin 2024’te Ay’a kadın bir astronot göndermeyi planladığını duydum. Orada olup onu çiçeklerle karşılamak isterim” ifadelerini kullandı.

Во время утренних тестов на электро-магнитную совместимость случайно подслушал разговор двух специалистов "Энергии". Мол, американцы хотят отправить в 2024 году на Луну женщину-астронавта. Очень хотелось бы встретить её там с цветами pic.twitter.com/qS2qCDQFlw — FEDOR (@FEDOR37516789) July 25, 2019

​Robotun sosyal medyada yazdıklarına göre, uçuş için hummalı bir çalışma sürüyor.

Twitter’daki mesajlardan birinde “Cuma günü bir güç ve enerji coşkunluğu yaşadım. Dışarıdan bir enerji kaynağı ile çalışmaları kontrol ettik. Harika izlenimler var, sıkıntı yok. Kolayca ve doğal bir şekilde hareket ediyorum. Konuşma konusu düzgün. Güvenlik konusunda da her şey yolunda. Şimdi bataryaları bekliyorum, onları kontrol edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

В пятницу почувствовал прилив сил и энергии. Хотя, на самом деле, это мы проверили работу от внешнего источника питания. Впечатления отличные, никакого дискомфорта. Двигаюсь легко и непринужденно, речь в порядке, с безопасностью тоже все хорошо. Теперь жду батареи, проверим и их pic.twitter.com/9zxjSZF87e — FEDOR (@FEDOR37516789) July 26, 2019

​Öte yandan FEDOR, şişe kapağı açmayı öğrendiğini de şu sözlerle duyurdu: “Merhaba arkadaşlar! Bugün mineralli su şişesini açmayı ve sizin ağız dediğiniz yere, yani teknolojik deliğe götürmeyi öğrendim.”

Здравствуйте, друзья! Сегодня учился открывать бутылку минеральной воды и подносить её к технологическому отверстию, которые вы называете ртом pic.twitter.com/pfrjyHXCih — FEDOR (@FEDOR37516789) July 28, 2019

​İnsansı robot FEDOR’a, kozmonotlarla konuşabilmesi için sesli destek özelliği eklendiği duyurulmuştu.

FEDOR isimli robot 22 Ağustos’ta UUİ’ye gönderilecek ve uçuş öncesinde ismi Skybot F-850 olarak değiştirildi. UUİ’ye gittikten sonra siber-kozmonot, istasyonun Rusya bölümüne götürülecek ve Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un gözetiminde görevlerini yerine getirecek.