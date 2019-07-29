Kanada'da kara ayıları 'cinsel organları' için avlıyorlar

Bayard, kara ayıların il ve federal yasalar tarafından koruma altına alındığını ve Yabani Hayvan ve Bitki Koruma Yasası'nın ihlal edilmesi durumunda cezaların 5 bin ila 12 milyon Kanada doları arasında değiştiğini belirtiyor.
Yaban hayatı ile ilgili suçlarla mücadele etmek için kurulan 'Thunderball Operasyonu', yakın zamanda birçok modern kaçak avlanma biçimine ışık tuttu.
Araştırma, Amerikan kara ayılarının cinsel organları için avlandığını ortaya çıkardı.
Interpol öncülüğündeki kıtalararası operasyonda 23 canlı primat, 440 fil dişi, 4 bin 300 koruma altındaki kuş ve 10 bin kaplumbağa ele geçirildi. Interpol ayrıca Kanada'nın New Brunswick, Ontario ve Saskatchewan eyaletlerinde, ülkenin ulusal sembollerinden biri olan Amerikan kara ayısına ait 15 penis kemiği ve cinsel organı ele geçirdi.
Kanadalı bir yetkili, La Presse gazetesine yaptığı açıklamada, "Çinliler vücudun bir bölümünü canlandırmak için aynı organı yemesi gerektiğine inanıyor. Penisleri ve cinsel organları yemek, insanı güçlendiriyor ve ona tatmin edici bir cinsel yaşam garanti ediyor" ifadelerini kullandı.
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