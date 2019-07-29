Kanada'da kara ayıları 'cinsel organları' için avlıyorlar

Kanada'da kara ayıların bazı 'alternatif tıpçılar' tarafından cinsel organları için avlandığı ortaya çıktı. Bunun sebebi ise, Çin geleneksel tıbbında yer alan ve 'cinsel gücü arttırdığı' iddia edilen bir iksirin, kara ayıların cinsel organlarından üretilmesi olarak gösteriliyor.

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Dairesi sözcüsü Samantha Bayard'a göre, kaçak avcılık Kanada'da her zaman vardı, ancak bugün farklı bir biçim almış durumda.

Bayard, kara ayıların il ve federal yasalar tarafından koruma altına alındığını ve Yabani Hayvan ve Bitki Koruma Yasası'nın ihlal edilmesi durumunda cezaların 5 bin ila 12 milyon Kanada doları arasında değiştiğini belirtiyor.

Yaban hayatı ile ilgili suçlarla mücadele etmek için kurulan 'Thunderball Operasyonu', yakın zamanda birçok modern kaçak avlanma biçimine ışık tuttu.

Araştırma, Amerikan kara ayılarının cinsel organları için avlandığını ortaya çıkardı.

Interpol öncülüğündeki kıtalararası operasyonda 23 canlı primat, 440 fil dişi, 4 bin 300 koruma altındaki kuş ve 10 bin kaplumbağa ele geçirildi. Interpol ayrıca Kanada'nın New Brunswick, Ontario ve Saskatchewan eyaletlerinde, ülkenin ulusal sembollerinden biri olan Amerikan kara ayısına ait 15 penis kemiği ve cinsel organı ele geçirdi.

Amerikan kara ayılarının cinsel organlarına yönelik bu talebin arkasında ise Çin alternatif tıbbında yer alan bir ilacın olduğu anlaşıldı.

Kanadalı bir yetkili, La Presse gazetesine yaptığı açıklamada, "Çinliler vücudun bir bölümünü canlandırmak için aynı organı yemesi gerektiğine inanıyor. Penisleri ve cinsel organları yemek, insanı güçlendiriyor ve ona tatmin edici bir cinsel yaşam garanti ediyor" ifadelerini kullandı.