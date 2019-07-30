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10:10 30 Temmuz 2019
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    Viral hepatite karşı harekete geçildi: Berberlere sıkı denetim geliyor

    © Flickr /
    Yaşam
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    Halk arasında sarılık olarak bilinen viral hepatite savaş açan Sağlık Bakanlığı, hastalığın bulaşmasını önlemek için berber ve kuaförlere denetim için düğmeye bastı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol yapacaklarını açıkladı.

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
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    Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı’nı daha önce açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastalığın bulaşmasında önemli rolü olan güzellik merkezleri, berberler, kuaförler, akupunktur, dövme (tatuaj), piercing, kulak delme, vb. yerlerde çalışanların kapısının çalınacağını ve bu kişilerin hastalıkla ilgili farkındalığının artırılacağını duyurmuştu.

    Viral hepatitle ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçerken, Twitter’da açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için yeni bir adım atacaklarını duyurdu.

    'EĞİTİM VE DENETİMLERİ HIZLANDIRACAĞIZ'

    AIDS-HIV
    © AFP 2019 /
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    Milliyet'in aktardığına göre, tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitler ve HIV/AIDS gibi hastalıkların bulaşmasının önlenmesi için önemli bir çalışma başlattıklarını belirten Koca, “Berber, kuaför ve güzellik salonlarını temsil eden sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, bu işletmelerin hijyen standartlarının, sterilizasyon ve dezenfeksiyon koşullarının belgelenmesi için protokol hazırlıklarımıza başladık” açıklamasında bulundu. Koca, ilgili dernek, federasyon ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sertifikalandırma çalışmalarını en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Protokol kapsamında eğitim ve denetimleri hızlandıracağız. Ayrıca Bakanlığımız hijyen ve kalite standartlarını hayata geçiren işletmelere uygunluk sertifikası vereceğiz” bilgisini paylaştı.

    'DÜNYADA 40 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HIV VİRÜSÜ TAŞIYOR'

    AIDS
    © AP Photo / Aijaz Rahi
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    Dünya’da 40 milyondan fazla kişinin HIV virüsü taşıdığını, 325 milyon kişinin ise hepatit B ve C hastası olduğunu kaydeden Koca, her yıl dünyada 1.4 milyon kişinin viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden öldüğünü belirtti. Türkiye’de ise 4 milyondan fazla kişinin hepatit B ve C virüsü taşıdığına dikkati çeken Koca, organ nakillerinin yarısından fazlasını, viral hepatitlere bağlı karaciğer yetmezliklerinin oluşturduğunu bildirdi.

    Hepatit B, C ve HIV/AIDS gibi hastalıkların kan yoluyla, sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerle, sterilize edilmemiş araçlarla yapılan dövme, akupunktur gibi uygulamalarla, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla bulaşabildiğini aktaran Koca, “Kan yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi önceliklerimizden. Eylem planlarımızda yer alan stratejileri adım adım hayata geçiriyoruz” dedi.

     

    Etiketler:
    viral, Hepatit B, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı, Denetim, dövme, berber, kuaför
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