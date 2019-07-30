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13:12 30 Temmuz 2019
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    Sığınmaevinde kalan kadınlar şiddet gören hemcinslerine seslendi: Şiddete boyun eğmeyin

    © AA /
    Yaşam
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    Aile içi şiddetten kurtulmak için İstanbul'da bir belediyenin konukevinde yaşayan kadınlar, şiddet gören hemcinslerine seslendi: "Şiddete boyun eğmeyin. Biz yeni bir düzen kurduk, siz de yapabilirsiniz."

    Türkiye'de 2019 yılının ilk 6 ayında 214 kadın erkekler tarafından katledildi. Kadınlar ölmemek ve şiddete daha fazla boyun eğmemek için kadın konukevlerine sığınıyor.

    Mahkeme
    © AA /
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    Belediye Kanunu'na göre nüfusu 100 binin üstünde olan yerleşim yerlerindeki belediyeler, kadın ve çocuklar için konukevi açmak zorunda. Kadın cinayetlerinin en çok işlendiği il olan İstanbul'da sadece Ataşehir, Eyüp, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Üsküdar belediyelerinin kadın konukevi bulunuyor.

    Milliyet gazetesinin belediyelerden birine ait kadın konukevinde kalanlarla yaptığı söyleşi şöyle:

    13 yıl kayınvalidesi ve eşinden şiddet gördüğünü belirten 28 yaşındaki iki çocuk annesi A.M., "15 yaşında görücü usulüyle evlendim. 2017'de uğradığım şiddette canımı zor kurtardım. Boşanmayı planladım ama ailem destek vermedi. Ağabeyime şiddete uğradığımı söylediğimde, 'Doğu'da kadınları kocaları demirle dövüyor sen yine iyisin, sana rahat batmış. Bu evden gelinlikle çıktın, kefenle girersin' dedi. Son çarem buraya gelmek oldu. Burada elinizi tutan çok fazla kadın kardeşiniz var. Ben buraya geldiğimde kendimi buldum, mutluyum. Cesaret her şeyden önemli. İyi ki bu yola çıkmışım" dedi.

    ''ÖNCE ÇOCUKLARI SONRA SENİ GEBERTİRİM' DEDİ'

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    İki çocuğuyla 5 aydır konukevinde kalan 45 yaşındaki E.S., 11 yıllık evliliğini bitirmek isterken ölümle tehdit edilmiş. E.S., "Evlendiğim günden itibaren şiddete maruz kalınca dayanamadım ve boşanmaya karar verdim. Eşim bu kararımı duyunca ‘Önce çocukları sonra seni gebertirim’ dedi. Evden ayrılmaya çalıştığımda ise öldüresiye dayak yedim. O gün çocuklarımı da yanıma alıp evden kaçtım. Buraya keşke daha önce gelseydim. Yıllarca o adama katlandığım için kendime kızıyorum. Şimdi işe girdim ve çocuklarımı kreşe bırakıyorum. Hiçbir kadın o dört duvar arasında şiddet görmesin ve bunları çocuklarına yaşatmasın" diye konuştu.

    Kadın konukevinde kalan en genç isim olan 18 yaşındaki B.D. ise şunları söyledi:

    "Annem evlendiği ilk günden beri babamdan şiddet görmüş. Babamın uyguladığı şiddet annemle de sınırlı kalmadı. Bize de uyguluyordu. Diğer iki çocuğunu ve annemi istemiyordu. Sadece ben olmalıymış. Bana karşı farklı bir ilgisi vardı. Bir gün yine şiddet görünce anneme, ‘Ben gidiyorum’ dedim. Annem de kardeşimi alıp arkamdan çıktı. Karakola gittik. Sonra kadın konukevine geldik. Bir süre sonra annem eve döndü, ben dönmek istemiyorum. O evde biraz daha kalsaydım babamın ilgisi farklı bir şeye dönüşebilirdi."

    OTİZMLİ ÇOCUĞA ŞİDDET

    Genç kadın 5 aydır metrobüste kalıyor
    © Fotoğraf : DHA
    Baba şiddetinden kaçan genç kadın 5 aydır metrobüste kalıyor
    "Yıllarca bu adama katlandığım için kendime kızıyorum" diyen mağdur kadınlardan C.B. ise şunları anlattı:

    "15 yıl önce severek evlendim. Dört çocuğumuz oldu, çocuklarımın ikisine otizm tanısı konulduktan sonra eşim değişti. Psikolojik şiddetinin çocuklarıma etkisi iyice arttı. Hasta olmayan çocuklarını seviyor, diğer ikisine şiddet uyguluyordu. Dayanamadım ve buraya yerleştim. Konukevinde kaldığım süreçte kızım kurum yakınındaki okula kayıt oldu, diğer iki çocuğum özel eğitimlerine devam etti. Aldığım yardımlar ve kurumdan almış olduğum destekle evimi kurdum. Çocuklarım artık daha mutlu ve huzurlu."

    KREŞ DESTEĞİ SAĞLANAN KADINLAR ÇALIŞIYOR

    Kreş ve bakım fonları, kadınları iş dünyasına geri kazandırır
    Konukevinde 10 anne, 22 çocuk bulunuyor. Kreş desteği sağlanan kadınlardan beşi çalışıyor. Diğer kadınlar ise kurslara gidiyor. Kurumda kalan çocuklar okula devam ederken, yaşları küçük olanlara kreşte eğitim veriliyor. Kurumda kalanlar sanatsal etkinliklere götürülüyor.

    Öte yandan kadınlar çocuklarıyla birlikte istedikleri zaman, kendilerini güvende hissettiklerinden emin olduklarında dışarıya rahatlıkla çıkabiliyor. Özel bir durum olmadığı sürece de en geç saat 20.00’de kurumda olmaları gerekiyor.

    'BABAMDAN GÖRDÜĞÜM ŞİDDETTEN KURTULMAK İÇİN 17 YAŞINDA EVLENDİM'

    İçişleri Bakanlığı
    © AA /
    'Eşim beni öldürecek' dediği gün öldürüldü, bakanlık kendini savundu: Yüksek risk grubunda değil
    Farklı dönemlerde konukevinde kalan iki çocuk annesi 30 yaşındaki E.S. geçen ay kendi evine yerleşti. E.S., "Babamdan gördüğüm şiddetten kurtulmak için 17 yaşında üvey annemin yeğeniyle evlendim. Şiddete eşimin madde bağımlılığı eklenince boşanmaya karar verdim. 2012’de kadın konukevine yerleştim. Bir yıl sonra çocuklarımla birlikte ailemin yanına döndüm. Eşim beni burada bulup bıçakladı. Sürekli öldürmekle tehdit ediyordu. Burada konukevinin kreş desteği sayesinde aşçılık kursuna başladım sonra iş buldum. Bu destekler sayesinde bir ev kurabildim. Şimdi çocuklarımla huzurlu bir yaşam sürüyoruz" dedi.

    Konukevine 11 yıl önce dört çocuğu ile birlikte yerleşen 48 yaşındaki E.S., 18 yıllık evliliği boyunca her türlü şiddeti gördüğünü söyledi:

    "Bir gün yine gördüğüm şiddet nedeniyle çocuklarımla karakola sığındık. Sonra da buradaki konukevine geldim. Geçmişi sildik. Çocuklarım bana ‘Anne senin gibi güçlü olmak istiyoruz’ diyor. Çünkü onlar mücadelemin en yakın şahidi. Konukevinde çocuklarım şiddet ortamından uzak, huzurlu bir yerde büyüyorlar. Şiddet gören kadınlar çekinmesinler. Çünkü şiddet bitmiyor. Kendilerine inansınlar ve güvensinler. Biz yeni bir düzen kurmayı başardık, onlar da başarabilirler."

    Etiketler:
    Kreş, Cinsel taciz, Milliyet gazetesi, Şiddet, Sığınma evi, İstanbul
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