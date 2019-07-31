Soçi sokaklarında 9 santimetre boyunda Amerikan hamam böcekleri

Soçi Ulusal Parkı yetkilileri, Soçi sokaklarında dev Amerikan hamam böcekleri görüldüğünü açıkladı.

Bu türdeki hamam böceklerinin boyları, antenleri de hesaba katıldığında dokuz santimetreyi bulabiliyor.

Söz konusu böceklerin oldukça iyi uçtukları biliniyor. Ayrıca genellikle teraryumlar içerisinde tutulan hamam böcekleri, kertenkele ve yılanlar için yem olarak da kullanılabiliyor.

Rus uzmanlar, "Soçi’nin kimi bölgelerinde görüntülenen dev Amerikan hamam böcekleri söz konusu bölgeye ya yanlışlıkla getirilmiş ya da teraryumlarından buraya uçmuş olabilirler. Ancak her hâlükârda, söz konusu türün Karadeniz kıyılarına yerleşip çoğalma ihtimali olduğu bir gerçek" açıklamasını yaptı.

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Soçi Ulusal Parkı yetkililerinin açıklamalarına göre söz konusu böcekler, taşıyabilecekleri enfeksiyonlar ve neden olabilecekleri alerjik reaksiyonlar nedeniyle oldukça tehlikeli.

Çinlilerin 'gelmiş geçmiş en dirayetli minik canlı' olarak adlandırdığı Amerikan hamam böcekleri, yerleştikleri mekândaki her tür eşyayı da bozmalarıyla biliniyorlar.

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Hamam böceklerinin ilk olarak Afrika kıtasının tropik ormanlarından türediği, ardından da Kuzey Amerika kıtasına yayıldığı biliniyor. Ardından Avrupa kıtasına da yayılan böceklere, günümüzde dünyanın dört bir yanında denk gelinebiliyor.

Soğuk iklimlerde, hamam böcekleri binaların içinde yaşarken, Soçi gibi sıcak iklimlerde, doğal ortamlarda, rutubetli ve nemli raflarda yaşayabiliyorlar. Amerikan hamam böcekleri her tür organik atığı yerken, en çok çürümüş ahşapları kemirmeyi tercih ediyor.