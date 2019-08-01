Hawaii'deki teleskop protestosuna 'Aquaman' desteği

'Game of Thrones' dizisindeki 'Khal Drogo' rolüyle dünya çapında tanınan ve geçen yıl DC Comics süper kahramanı 'Aquaman'ın fimindeki başrolüyle gündem olan Jason Momoa, memleketi Hawaii'deki protestoculara ziyaret düzenleyerek destek verdi. Yerliler kutsal kabul ettikleri dağa, dünyanın en büyük teleskobunun inşa edilmesini engellemeye çalışıyor.

ABD'nin Hawaii eyaletinin en yüksek dağına dev teleskop inşa edilmesini engellemek için protesto düzenleyen yerlilere, Hollywood'daki hemşehrileri Jason Momoa'dan destek geldi.

Boynuna Hawaii'ye özgü yeşil yapraklardan kolye ve taç takan ünlü aktör, protesto alanında düzenlenen törene katıldı.

“We are not going anywhere.” Actor Jason Momoa drew cheers from a crowd of Hawaii protesters seeking to block construction of a giant telescope. https://t.co/0Iv4haurV0 — AP West Region (@APWestRegion) August 1, 2019

Kot pantalonla rüzgarlık giymiş protestocuların Hawaii adalarına özgü hula dansını yaptığı tören, Honolulu televizyon kanallarından canlı yayımlandı.

Wearing green ti leaves, #Aquaman star Jason Momoa joins protesters in Hawaii blocking the construction of a giant telescope on Mauna Kea pic.twitter.com/Q5mTLfXX4v — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 1, 2019

Törende eğilerek Hawaii'de yetişen kordilin bitkisinin yapraklarına sarılmış bir hediye sunan Momoa, "Burada bulunmaktan onur duyuyorum. Hiçbir yere gitmiyoruz" sözleriyle alkışları topladı.

Actor Jason Momoa made an appearance on Mauna Kea today. Read more: https://t.co/km7U81XEkU #hawaii #hinews #tmt #maunakea #jasonmomoa pic.twitter.com/PvjwqTOBWT — Star-Advertiser (@StarAdvertiser) August 1, 2019 ​Dünyanın en büyük teleskobunun kurulması Mauna Kea'nın zirvesinin kutsallığına inanan Hawaiililer, burasının yerli toprağı olduğunu ve kendilerine sorulmadan bir şey yapılamayacağını belirterek, dağa giden yolu 17 gündür bloke ediyor.

Diğer yandan Mauna Kea'nın zirvesi, Kuzey Yarımkürede astronomi gözlemi yapmak için en iyi şartlara sahip. Zirvede bulunan diğer teleskopların çalışanları, güvenlik güçleri aracılığıyla yerli protestocularla pazarlık yaparak geçiş sağladı. Yedi araca doluşan ekipler, dağa çıkarak yaklaşan kasırgalara karşı tesislerini güvenceye almaya çalıştı.

Jason Momoa visits protesters blocking new Hawaii telescope https://t.co/D1lFOTb7hn — SeattlePI (@seattlepi) August 1, 2019

Dünyanın en büyük teleskobunun inşa edilmesi halinde Mauna Kea'nın hem doğal hem de kültürel olarak zarar göreceğini savunan Hawaiililer, daha önce inşaatı durdurarak olayın mahkemeye taşınmasını sağlamıştı. Ancak Eyalet Yüksek Mahkemesi, Hawaii halkı aleyhine karar verip dev teleskop inşasına 'devam' demişti.