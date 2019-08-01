Basit bir matematik işlemi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: Cevap 1 mi, 16 mı?

Twitter üzerinden bir kullanıcı, aşağıdaki basit matematik işlemini takipçileriyle paylaşarak onlardan bu soruyu cevaplamalarını istedi:
oomfies solve this pic.twitter.com/0RO5zTJjKk— em ♥︎ (@pjmdolI) July 28, 2019
Ancak gelen cevaplar, kullanıcıların doğru sonuç bakımından iki kampa ayrılmış olduğunu gösterdi. Kimisi cevabın 1 olduğundan eminken, kimileri de cevabın 16 olduğu konusunda ısrarcıydı.
July 30, 2019
July 30, 2019
Öyle ki, hesap makineleri dahi işlemin cevabı konusunda ‘hemfikir’ olamadı:
Wait... https://t.co/0xaE4dJuTz pic.twitter.com/9DwOQSzqq5— LUZZZ (@celestiallight_) July 30, 2019
Sorunun yanıtındaki bu ikiliğin sebebi ise, kullanıcıların ilkokul yıllarında aldıkları eğitimin farklılık göstermesi. Zira bu raddede, işlem önceliği kuralları devreye giriyor.
-Bulunmaları halinde üs alma işlemleri
-Parantez içindeki işlemler
-Çarpma veya bölme işlemleri
-Toplama veya çıkarma işlemleri
Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise, aynı önceliğe sahip olan işlemlerin soldan sağa doğru yapılıyor olması. Yani şu şekilde:
8 ÷ 2(2+2) =
8 ÷ 2(4) =
4(4)= 16
Bu açıdan bakıldığı zaman sorunun cevabı 16 olarak bulunabiliyor, ancak kimi geleneksel eğitim sistemlerinde bu sıralama değişiklik gösterebiliyor. Bu raddede de işin içine parantezin yeri giriyor. Zira ufacık gibi görünen bir parantez değişikliği, işlemin sonucunu tamamıyla değiştirebiliyor:
July 29, 2019
notation y’all pic.twitter.com/yAMie100Hi— maggie (@BatmanOfficial_) July 29, 2019
Sorunun cevabının 1 mi yoksa 16 mı olduğu ise sosyal medya üzerinde hâlâ tartışma konusu.
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