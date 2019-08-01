Hindistan’da Kompleks ve Kompaund Odontoma adında ender bir hastalığı olan çocuğunun ağzından, ameliyatla fazladan 526 adet dış çıkarıldı.

Çenesinde şişkinlik sebebiyle, Hindistan'ın Chennai kentindeki Saveetha Diş Hastanesine kaldırılan 7 yaşındaki çocuğunun, Kompleks ve Kompaund Odontoma adında ender bir diş hastalığı olduğu ortaya çıktı. Çocuğun sağ alt çene bölgesinin röntgenini ve BT taramasını çeken doktorlar, diş yapısını incelediğinde şoke oldu. Çocuğun ağzında fazladan 500den fazla diş olduğu anlaşıldı.

Yerel medyaya konuşan Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Profesörü P. Senthilnathan, Genel anestezi uyguladıktan sonra çeneyi açtık ve içinde bir torba gördük. Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki torba, dikkatlice çıkarıldı ve daha sonra içerisinde 526 adet diş bulundu. Dişler küçük, orta ve büyük boylardaydı dedi.

Yerel medya, ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü; çocuğun ailesinin, çocuğun çenesindeki şişmenin 3 yaşında başladığını, başta önemsemediklerini söylediklerini duyurdu.

Hindistan'da 7 yaşındaki çocuğun ağzından 526 diş çıkarıldı https://t.co/hdPxll0GC0 pic.twitter.com/ceot5VegSh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 1, 2019

​