Aleyna Tilki: Gerçek bir çobanla arkadaş olmak istiyorum

Tilki, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
“Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın… Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum!”.
Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil,— Aleyna Tilki (@aleynatilki) July 31, 2019
dağın içinde dağı,koyunları,çimenleri,oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum! 💓
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)