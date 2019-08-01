Aleyna Tilki: Gerçek bir çobanla arkadaş olmak istiyorum

Şarkıcı Aleyna Tilki, takipçileri arasında gerçek bir çobanın bulunup bulunmadığını sordu ve arkadaş olmak istediğini ekledi.

Tilki, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın… Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum!”.