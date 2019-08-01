YouTube, 2019'un ikinci çeyreğinde en çok kâr eden video platformu oldu

Webtekno'nun Sensor Tower verilerinden aktardığına göre, 2019'un ikinci çeyreğinde elde edilen gelirlere göre ilk beşteki diğer video ve fotoğraf platformları Kwai, TikTok, 17 LiveAF ve PicsArt oldu.
Bununla birlikte Sensor Tower verilerinin brüt kullanıcı harcamasından geldiğini ve üçüncü taraf Android mağazalarından gelen uygulama geliri içermediği belirtildi.
YouTube, dünya genelinde toplam 138 milyon dolar gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre 2.2 katlık bir artış yakaladı.
Rapordaki en şaşırtıcı açıklamalardan biri, YouTube'un Apple Store'da en çok kazanan fotoğraf ve video uygulaması olmasına rağmen Google Play'de en iyi 10'da yer almaması. Diğer yandan raporda Google Play'de en çok kazanan fotoğraf ve video uygulaması, Apple Store'da dördüncü sırada yer alan 17 LiveAF olarak görünüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)