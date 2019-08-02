Balıkesir'de otobüs alev aldı: Ölü ve yaralılar var

Kamil Koç firmasına ait 64 LK 794 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Edremit-Balıkesir istikametine seyrederken 22. kilometrede Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu ve yaralılar arasında durumları ağır olanların bulunduğu öğrenildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 NUMARA YAĞ İDDİASI

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 10 numara yağ kullandığı yönünde iddialar var.

Ayrıca NTV'nin aktardığına göre, şoförün yangına rağmen yola devam ettiği iddiaları da bulunuyor.