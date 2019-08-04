Evlere girip, uyuyanları izleyen 'Umurca sapığı' yakalandı

Bodrum'da, geceleri çok sayıda evin kapı ile penceresini zorladığı ve bazı evlere girerek, bir şey çalmayıp, uyuyan kişileri izledikten sonra kaçtığı iddiasıyla A.O.M, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.O.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.