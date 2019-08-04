SpaceX, 'Starship' projesine yeni güncellemeler yapacak

Webtekno'nun aktardığına göre Elon Musk, yapılacak güncellemenin Meksika sınırına yakın Güney Teksas sahillerinde bulunan bir bölge olan Boca Chica’da gerçekleşeceğini söyledi.

Şirketin kısa bir süre önce projenin Starship Mk1 adlı bir versiyonunu da geliştirdiği yer tam olarak burası. Ayrı bir SpaceX mühendis ekibi ise Florida Cocoa’da Starship Mk2 isimli bir prototip geliştiriyor.

Bu iç rekabet sayesinde mühendis ekibi, Starship’in çeşitli yüzeylere ve ortamlara güvenli bir şekilde inip kalkmasını ve buradan geri dönmesini sağlayacak yapıları, itici güçleri ve teknik kısımları test ediyor. Potansiyel hedefler arasında; tozlu ve havasız yüzeyi ile beraber Ay, ince atmosferi ve Dünya’ya benzer jeolojik yapısıyla Mars yer alıyor.

Son yıllarda, Starship'in gelişimi ve uçuşu için devrim niteliğindeki yeni yetenekleri hem SpaceX’i hem de Elon Musk’ı bir hayli yıprattı. Uzun süredir çalışanlar, ilgi alanlarını ve yoğunluklarını şirketin ilk kurulduğu yıllara benzetmeye başladı. O zamanlar havacılık topluluğu, şirketin çalışan bir roket üretme kabiliyetine şüpheyle yaklaşıyordu ve Musk, yaptığı işlerle havacılık sektöründe ismini kanıtladı.

Geçtiğimiz haftalarda şirket, metan yakıtlı Raptor motorunun kontrollü uçuşunu gösteren Starhopper aracını ilk kez test etti. 20 saniye süren test boyunca Starhopper, Raptor’un yükselme, gezinme, kısa mesafeyi yatay şekilde hareket etme kabiliyetlerini gösterdi ve Starhopper’ı yüzeye döndürmekte yeterli olacağının sinyallerini verdi.

24 Ağustos'taki sunumla ilgili olarak Musk, "O zamana kadar neredeyse uçmaya hazır olan 3 Raptor'a sahip Starship Mk1'e sahip olmalıyız" dedi. Starship'in yeni versiyonu tamamlandığında 6 Raptor motoru sayesinde uçacak. Bu aracın uzaya gönderilmesiyse 2020 veya 2021'de gerçekleşebilir.