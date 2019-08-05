Kayıt
10:47 05 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan

    Müftüden karı kocalara kurban uyarısı

    © İHA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurban kesecek kimsenin zengin olması gerektiğini söyleyerek, bir sene kendi adına, bir sene de eşi adına kurban kesmenin caiz olmadığını ifade etti.

    Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurban ibadeti konusunda İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

    Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu söyleyen İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurban ibadetinde hem kesen açısından hem de kesilen hayvan açısından bir takım özellikler bulunması gerektiğini söyledi.

    © AA /
    AK Partili Kılıç: Kurbanlık hayvan kesimi kesimhanelerde yapılmalı, banyolarda bile bunu yapanlar var
    Kurban olacak hayvanlarda bulunması gereken özellikler hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurban kesecek vatandaşların da bazı özellikler taşıması gerektiğini dile getirdi. Müftü Topcan kurban kesecek kimsenin zengin olması gerektiğini söyleyerek, bir sene kendi adına, bir sene de eşi adına kurban kesmenin caiz olmadığını ifade etti. Topcan, “Böyle tombalayla veya gönül almacasına ‘bu sene ben keseyim, önümüzdeki sene siz kesersiniz’ şeklindeki bir uygulama doğru değildir” diye konuştu.

    ‘KURBAN EDİLECEK HAYVANLARIN ŞARTLARI VAR’

    ASO Başkanı Nurettin Özdebir
    © AA / Fatih Kurt
    ASO Başkanı Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine karşı çıktı: Tatil değil, üretim zamanı
    Açıklamalarına ilk olarak kesilecek kurbanın özelliklerini anlatarak başlayan İl Müftüsü Ramazan Topcan, “Namaz ve oruç ibadetinde olduğu gibi özellikle kurban ibadetinde de hem kesen açısından hem kestiren açısından, hem de kesilecek hayvanlar açısından bir takım özellikler bulunması zorunludur. Bunlar Peygamber Efendimiz tarafından bizlere bildirilmiştir. Yani kurban yapılmasını arzu ettiğimiz bir hayvanda bulunması zorunlu şartlar vardır. Mesela bunlardan en mühimleri; kurban olacak hayvan kesim yerine gelemeyecek kadar zayıf, topal bir hayvan kurban olma özelliğini kaybetmiştir. Böyle bir hayvan kurban olamaz. Bir veya iki gözü âmâ olan hayvan kurban olamaz. Bir veya iki boynuzu kırılmış olanlar yine kurban olamaz. Küçükbaşlarda bir tane, büyükbaşlarda iki tane memesi körelmiş olan hayvanlar kurban olmaz. Memelerinden çoğu hastalıktan mütevellit süt vermez hale dönüşmüş olanlar da kurban olmaz. Ama bir hastalıktan mütevellit değil de yem icabı kurumuş olanlar ise kurban olmaya mani değildir. Dolayısıyla kurban yapacağımız hayvanda temel şartlar bunlardır” diye konuştu.

    ‘KURBAN ETİ TAKSİMİ GÖTÜRÜ USULÜ OLMAZ’

    Kurban kesecek kimsenin zengin olmasının şart olduğuna dikkat çeken Müftü Ramazan Topcan halk arasında uygulanan "bir sene ben, bir sene eşim için kurban keseyim" uygulamasının yanlış olduğunu kaydetti.

    Kaçak kurbanlıklar Drone yardımıyla bulundu
    © AA /
    Kaçak kurbanlıklar drone yardımıyla bulundu
    Topcan, “Ama kesecek olan kardeşlerimiz açısından da bir takım şartlar söz konusudur. Mesela biz kurbanla ilgili fıkıh çalışmalarımıza başladık. Mesela gördüğümüz kadarıyla en büyük yanlışlardan birisi şu oluyor: Vatandaşların bize ‘hocam bu sene ben kesiyorum, önümüzdeki sene eşim kesiyor. Bir sene ben, bir sene eşim kesiyor’ deniyor. Bu asla caiz değildir. Kurban ibadetiyle mükellef olabilmek için zengin olmak lazım. Dolayısıyla zenginlik şartına haiz olan kim ise kurban kesmek onun üzerine vacip olan bir ibadettir. Dolayısıyla böyle tombalayla veya gönül almacasına ‘bu sene ben keseyim, önümüzdeki sene siz kesersiniz’ şeklindeki bir uygulama doğru değildir. Dolayısıyla burada mali bakımından dini İslam’a göre zengin sayılan kardeşimiz kadın olsun, erkek olsun kurban kesmekte mükelleftir” dedi.

    “Bir önemli konu da ortaklar arasındaki et taksimi götürü usulü olamaz” diyen Topcan,  “Yani ‘orası senin, burası benim, ön ayaklar senin, arka ayaklar benim, hadi hakkınızı da helal edin’ deyip taksimatımızı yapamayız. Mutlaka burada terazi kullanmak zorundayız. Ortaklar arasında et taksimi yapıldıktan sonra; hatta sakatatlara varıncaya kadar hisseye giren arkadaşlar sayısınca taksimatı yapılır, ondan sonra terazi kullanılmak zorundadır. Kurbanımıza zarar gelmesin. Çünkü kurban bir ibadettir. Şüphe üzerinde ibadet olmaz. Kurban ibadetinin şüpheden ari olması lazımdır” şeklinde konuştu.

    ‘KURBAN ÜÇE BÖLÜNEREK DAĞITILMALI’

    Boğa
    © Fotoğraf : DHA
    Rize'de kaçan kurbanlık boğa yüzerek Trabzon'a gitti
    Kesilen kurbanın paylaşılması gerektiğinin de altını çizen Müftü Ramazan Topcan, “Çarşı-pazardan satın aldığımız hayvan, şartlarına, evsafına uygun olmalıdır. Çünkü kulun Allah katında acziyetinin itirafıdır. Yarabbi senin verdiğin nimetlere karşı bir şükür ifadesi anlamı taşıyacağından dolayı öyle gelişigüzel ki Allah Acze ve celle infak konusunda Kur’an-ı Kerim’de bizi ikaz eder. Verdiğimiz malların nasıl olmasını gerektiğini bize tarif eder” diyerek, şöyle devam etti:

    “Dolayısıyla bize verildiği zaman böyle yüzümüzü, gözümüzü ekşitmeden alamayacağımız cinsten mallar değil, sevdiklerimizin en güzellerinden. ‘O çok sevdiklerinizden vermediğiniz müddetçe cennete, iyiliğe nail olamazsınız.’ İyiliğe nail olabilmek, bu milletin fakir-fukarasının duasına mazhar olabilmek için sahibi olmakla iftihar ettiğimiz mallarımızın, servetimizin en güzellerinden vereceğiz. Ama bugün yaşadığımız dünyada sevgimizi muhtaç insanlar var. Sahip olmakla iftihar ettiğimiz mal varlığımıza muhtaç, hatta ortak insanlar vardır. Dolayısıyla bu kurban aynı zamanda kardeşlerimizle yakınlaşmak için bir vesiledir. Onların ihtiyaçlarını gidermek, onları da Kurban Bayramı'ndan hisseyab edebilmek için bir vesiledir. Dolayısıyla bu keseceğimiz kurbanlarımızdan sadece kendi ihtiyacımızı değil Hz. Peygamber Efendimizden almış olduğumuz öğreti gereği, Peygamberimiz üçe taksim eder. Bir tanesini ev halkına bırakır, bir tanesini yakın akrabasına, diğerini de komşularına taksimatını yapardı ki, bu sosyal hayatta kavganın, gürültünün olmadığı, huzur ve barışın olduğu bir dünya tesisi açısından son derece önemlidir. Yani Cenab-ı Peygamberimiz ibadet vasıtasıyla bize paylaşma kültürünü öğretiyor. ‘Paylaşırsanız bereket bulursunuz, paylaşırsanız huzurlu olursunuz’ ifadesi son derece önemlidir.”  

    ‘KURBAN AYNI ZAMANDA PAYLAŞMAKTIR’

    Gaziantep'te 'kurbanlık yakalama timi' kuruldu
    © Fotoğraf : DHA
    Gaziantep'te drone destekli 'kurbanlık yakalama timi' kuruldu
    Kesilen kurbanın paylaşarak daha anlamlı hale geleceğinin altını çizen Topcan, “Dolayısıyla ben özellikle muhterem kardeşlerimize, kurban kesme mükellefiyetinde bulunan kardeşlerimize şunu söylemek isterim: Elbette kurban aynı zamanda paylaşmaktır. Diğer sair aylarda, seneler geçmesine rağmen et ihtiyacını gideremeyen kardeşlerimize gönül elimizi uzatabilmek, onlarla beraber kurbanımızı paylaşmak kanaatimce kazandığımız sevaba ayrı bir değer, bir anlam katacaktır. Ancak dinimiz İslam bize vermeyi emrediyor ama kime, nasıl vereceğiz? Burası son derece önemlidir. Bir kere kurban bir ibadettir. Bunda şartlarına haiz olanlar istifade edebilir. Dolayısıyla mutlaka ihtiyaç sahibi olması lazım” ifadelerini kullandı.

    Topcan,  “Halk arasında fakir-fukara diye tabir ettiğimiz, günlük iaşesini temin edemeyecek kadar aciz halde bulunan kardeşlerimiz istifade edebilmelidir. Yoksa makam, şöhret sahibi insanların bir araya geldiği, adeta yemek şölenlerine dönüştüğü, kavurma şölenlerine dönüştüğü bir şeyden bahsetmiyorum. Burada özellikle memleketimizin, mahallemizin ihtiyaç sahibi insanların daha önceden tespitinin yapılarak, Kurban Bayramı'nın ilgili gününde kardeşlerimize hissemize düşen, bölümün en güzellerinden takdim ederek ayrı bir sevap mutluluk yaşamamıza vesile olmak için gayret göstermemiz gerekiyor” diye ekledi.

    ‘KESİLEN KURBANIN YENMEYEN BÖLÜMLERİ TOPRAĞA GÖMÜLMELİ’

    Samsun'da kurbanlık büyükbaşlar
    © AA / Arşiv
    Kurbanlıklara 'sakinleştirici arabesk' dinletiyor
    Kurban kesiminin ardından hayvanın yenilmeyen kısımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ramazan Topcan, “Hayvan kesimi yapıldığı zaman hayvanın yenilmeyen bölümleri olacak. Hayvanın yenilmeyen beş tane önemli uzvu vardır. Günümüz dünyasında bu bir ibadettir. İbadete her şeyden önce bizim saygı göstermemiz lazımdır. Dolayısıyla o yenilmez dediğimiz bölümleri mutlaka şehirde oturan kardeşlerimiz poşetlere alarak çöp bidonlarına, kırsalda olan kardeşlerimiz ise mutlaka bu artıkları toprağa gömmelidir. Öyle gelişigüzel sokak hayvanlarının ağızlarına meze yaparak, oradan oraya taşınmasına müsaade edilmesi ibadetimize zarar getirir. İbadetimize zarar vermemek açısından mutlaka yenilmeyen, hatta satır vurulduğu zaman geride kalan küçücük parçaların da süpürülerek bir poşette mutlaka toprağın altına gömülmesi gerekirken, şehirlerde ilgililerin muhafaza altına alabilmeleri için poşetle çöp bidonlarına bırakılması gerekmektedir” diye konuştu.

    İlgili konular:

    Kurbanlık dananın saldırısına uğradı
    Şişli'de kurbanlık barınağında yangın
    Etiketler:
    Ramazan Topcan, Kurban Bayramı, Hayvan, kurban, Balıkesir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    25 yaşındaki grafik tasarımcısı Fung Cheng, erkek kardeşiyle paylaştığı 5 metrekarelik odasında.
    200 binden fazla Hong Konglu 'tabut evlerde' yaşıyor
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet