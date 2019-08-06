Kamçatka Yarımadası’nda balina taklidi yapan bozayı kameralara yansıdı

Olga Bay koyunda Kronotsky Doğa Koruma Alanı görevlisi tarafından kayda alınan anlarda, birbirlerine birkaç metre mesafede suyun tadını çıkaran bir bozayı ve balinanın sıradışı anları görülüyor. Üstelik videoda ayı, bir süre dikkatle izlediği balinanın taklidini yapıyor.

Doğa Koruma Alanı görevlisi Anna Yeliseyeva tarafından kayda alınan videoda; gri balina kıyı sularında taklalar atıp yüzgeçlerini ve sırtını esnetirken, boz ayının da onu dikkatle izlediği görülüyor. Ardından izlediği performanstan oldukça etkilenen ayının, balinayı taklit ederek kumsalda sırt üstü dönüp pençelerini havaya kaldırması görenleri şaşkınlığa uğratıyor.

Yeliseyeva, espirili bir dille “Ayı mı balinayı taklit ediyor yoksa balina mı ayıyı anlamak güç” ifadelerini kullanarak şaşkınlığını dile getirdi.

Kamçatka Yarımadası’nda yer alan Kronotskiy Doğa Koruma Alanı, dünya üzerinde en çok sayıda boz ayıya ev sahipliği yapan bölgelerden biri. Bu nedenle de bölgeyi yalnızca bilim insanlarının, araştırmacıların ve sınırlı sayıda turistin ziyaret etmesine izin veriliyor.

On the same wavelength - a brown bear filmed mimicking a grey whale in Kamchatka. The large bear falls on its back and waves paws in the air in exact copy of the whale’s moves https://t.co/Fgpjd32A4Q pic.twitter.com/cJqzWn07ds — The Siberian Times (@siberian_times) August 5, 2019

​Söz konusu bölge, gri balinaların da aralarında bulunduğu deniz canlılarının göç rotası üzerinde yer alıyor.

Söz konusu canlılar; Amerika kıtasındaki üreme noktaları ve Rusya’nın Kamçatka, Çukotka, Sahalin ve Kuril bölgelerindeki beslenme noktaları arasında her yıl binlerce kilometre yol kat ediyor.

Gri balinalar, günümüzde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.

Ancak her yıl mayıs sonlarından ağustos aylarına kadar Olga Bay koyundaki Kronotsky Doğa Koruma Alanı’nda en az beş gri balina görülebiliyor.