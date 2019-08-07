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03:18 07 Ağustos 2019
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    Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı

    © AFP 2019 / Filippo Monteforte
    Yaşam
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    İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı.

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    Roma Belediyesi, gerçek adını merdivenin başındaki Trinita dei Monti Kilisesi'nden alan Trinita Dei Monti basamaklarında, yaygın bilinen adıyla İspanyol Merdivenleri'nde yeni bir düzenlemeye gitti. 

    İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Roma'yı ziyaret eden turistlerin en çok uğradığı ve fotoğraf çektirdiği yerlerin başında gelen İspanyol Merdivenleri artık sadece transit geçişler için kullanılacak.

    Belediye polisleri, 5 Temmuz'da alınan kararı bugün itibarıyla uygulamaya koydu. Ekipler, karar gereğince, dünyanın dört bir yanından gelen turistler de dahil olmak üzere basamakları arkasına alacak şekilde oturarak fotoğraf çektirmek isteyen ya da eskiden olduğu gibi sadece soluklanmak için basamaklara oturan hiç kimseye artık izin vermiyor.

    Haberlerde, uyarılara rağmen oturmaya devam edenlere 160 eurodan başlayan cezalar kesileceği ifade edildi. Ayrıca, basamakları kirleten veya zarar verenlere ise 400 euroya kadar varan cezalar uygulanacağı belirtildi.

    İtalyan sanat eleştirmeni ve aynı zamanda Forza Italia Partisi milletvekili Vittorio Sgarbi, belediyenin kararına tepki gösterdi. Sgarbi, uygulamayı faşist dönem uygulamasına benzeterek, "Anıtı korumak güzel. Açıkçası o mermerlerin üzerinde yemek yiyemezsiniz ama oturma yasağı gerçekten aşırı. Bana göre belediye bu kararını gözden geçirmek durumunda kalacak" ifadelerini kullandı.

    © AFP 2019 / HANDOUT
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    Bu arada, belediye polislerinin, merdivenlere oturanları anında ikaz ederek yerlerinden kaldırdığı ve karardan habersiz turistlerin ise bu davranışı ve yasağı şaşkınlıkla karşıladıkları gözlendi.

    Romalı mimar Francesco de Sanctis tarafından 1723-1725 yılları arasında yapılan Trinita dei Monti Kilisesi'nden İspanya Meydanı’na doğru inen tarihi basamaklar, 2015 ile 2016 yılları arasında bir mücevher firmasının sponsorluğunda kapsamlı restorasyondan geçmişti. 11 ay süren restorasyonun ardından temizlenmiş şekilde çıkan merdivenlerde eskiden olduğu gibi yeme ve içmeye izin verilmezken, insanların oturmasına ise karışılmıyordu.

    Etiketler:
    yasak, merdiven, İspanyol, Roma, İtalya
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