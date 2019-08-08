90'larda Beyaz Saray'ı sarsan ilişki dizi oluyor, Lewinsky hikayesini kendisi anlatacak

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ve neredeyse görevine mal olacak ilişki dizi oluyor. Dizinin yapımcısı ise artık hikâyesini bizzat aktarmak isteyen Lewinsky.

Daha önce O.J. Simpson davasını ve ünlü modacı Gianni Versace’nni cinayetini işleyen ‘American Crime Story’ dizisi, bu kez bir döneme damga vuran ve soruşturmaya kadar uzanan Bill Clinton-Monica Lewinsky ilişkisini mercek altına alıyor.

ABD’de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçiminden birkaç hafta önce sonbaharda FX aracılığıyla izleyiciyle buluşması beklenen dizi ‘Impeachment: American Crime Story’ adını taşıyacak.

Dizinin senaryosu 2000 yılında Jeffrey Toobin’in kaleme aldığı ‘A Vast Conspiracy’ kitabından uyarlanacak.

Dizide Lewinsky’yi ABD’li oyuncu Beanie Feldstein canlandıracak. Bill Clinton ve Monica Lewinsky arasında geçen telefon konuşmalarını gizlice kaydeden isim olarak bilinen Linda Tripp ise, Sarah Paulson tarafından canlandırılacak.

Ancak Bill Clinton ve eşi, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.

'SENDEN BAŞKA KİMSE ANLATAMAZ'

Öte yandan dizinin en büyük sürprizlerinden biri Lewinsky’nin bizzat yapımcılara arasında yer alması oldu.

Şu anda 46 yaşında olan Lewinsky, başta yapımcılık konusunda istekli olmadığını ancak yapımcı Ryan Murphy’nin, “Senden başka kimse senin hikâyeni anlatamaz ve olur da anlatırlarsa bu berbat olur” sözleri üzerine ikna olduğunu belirtti.

BEYAZ SARAY’I SARSMIŞTI

Lewinsky ile Clinton arasındaki ilişki, 1995 yılında 21 yaşında olan Lewinsky’nin Beyaz Saray'da staj yapmaya başlamasının ardından başlamıştı.

Clinton önce ilişkiyi inkâr etmiş, ardından 'uygunsuz fiziksel temasa' girdiklerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından 1998’de Cumhuriyetçiler Clinton’ın görevden alınması sürecini başlatmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.

Clinton skandalın ardından 2001 yılında görev süresi bitene kadar başkanlığa devam etmişti.

Lewinsky ise, 1998 yılında kamuoyuna yansıyan skandalın ardından derin bir sessizliğe bürünmüş, ilk kez 2014 yılının Mayıs ayında konuşmuştu.