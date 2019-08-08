Hollywood’un ‘kötü adamı’ kahraman oldu: Ters dönen araçta mahsur kalan bebeği kurtardı

Hollywood’un en bilindik ‘kötü adamlarından’ Danny Trejo, Los Angeles’ta ters dönen bir araçta mahsur kalan bir bebeği kurtardı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yaşanan kazada, çarpışan iki arabadan biri ters döndü. Bir bebek de ters dönen aracın içinde sıkıştı.

Olaya tanık olan ünlü aktör Danny Trejo, duruma hemen müdahale etti. Ancak Trjo, kırık pencereden içeri girmeye çalışsa da emniyet kemerini açamadı. Daha sonra çevrede bulunan bir kadının da yardım etmesiyle bebeği araçtan çıkarabildiler.

"The only thing that saved that little kid was his car seat”: Actor @officialDannyT helped rescue a baby after a driver allegedly ran a red light and crashed into another vehicle in Sylmar https://t.co/RVBr2z2PIr — KTLA (@KTLA) August 8, 2019

​Olay yerinde bulunan bir fotoğrafçıya yaptığı açıklamada Trejo, “Bebeği kurtaran tek şey bebek koltuğuydu” dedi.

Trejo, “Başıma gelen her güzel şey, başkalarına yardım etmenin doğrudan bir sonucu olarak yaşandı, her şey” ifadelerini kullandı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı olayın ardından üç kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti, yaralıların durumunun iyi olduğunu duyurdu.