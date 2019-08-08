Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung'un dün tanıttığı Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi modelleri dün ABD'nin New York kentinde gerçekleşen lasnman ile tanıtıldı.

Dün gerçekleşen lansman ile Galaxy ailesinin yeni üyelerinin özellikleri ve fiyatı da belli oldu.

Note 10 Türkiye fiyatı 9 bin 899 TL, Note 10 Plus Türkiye fiyatı ise 11 bin 399 TL olarak açıklandı.

Cihazların öne çıkan özellikleri ise şöyle: