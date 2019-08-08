HBO'dan ayrılan Game Of Thrones'un yeni adresi belli oldu

Amerikan televizyon devi HBO'dan ayrılan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi yaratıcıları Netflix'le 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Geçen aylarda dünyanın dört bir yanında izleme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, HBO ile yollarını ayıracaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Netflix, Disney ve Amazon arasında ikili ile anlaşmaya varmak için sert bir mücadele başlamış ve farklı teklifler sunulmuştu.

Üç şirketle de görüşme yapan Benioff ve Weiss'in bugün Netflix ile 200 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladıkları açıklandı.

Netflix İçerik Şefi Ted Sarandos, Deadline gazetesine yaptığı açıklamada, "Usta hikaye anlatıcıları David Benioff ve Dan Weiss'ı Netflix'te ağırlayacak olmaktan. Dünya çapında izleyicileri destansı hikayeleri ile mutlu ettiler. Yaratıcılıklarının üyelerimize ne getireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Game of Thrones, son sezonu ve özellikle dizi finaliyle hayal kırıklığı yaratsa da Emmy ödül törenlerinde 32 dalda aday olarak rekor kırdı.

Dizinin son bölümünü yaklaşık 20 milyon kişi izledi.

Benioff ve Weiss'ın senaryosunu yazdığı yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmi ise 16 Aralık 2022'de vizyonda olacak.